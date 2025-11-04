Homem é indiciado por tentar matar pais e irmãs da ex em Ribeirão das Neves

Um homem de 28 anos foi indiciado nesta terça-feira (4/11) após tentar matar, com uma faca, os pais e as duas irmãs de sua ex-companheira em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou a Polícia Civil. O crime aconteceu em 18 de outubro deste ano, quando o suspeito foi preso em flagrante.

Segundo a instituição policial, a vítima, de 20 anos, havia solicitado medida protetiva em razão das ameaças de morte feitas pelo ex-companheiro. O homem culpava os parentes da ex pelo término da relação do casal e, por isso, também ameaçou matá-los.

“Inconformado com o fim do relacionamento, o suspeito, de posse de uma faca e um facão, invadiu a casa dos pais da vítima, onde ela estava, e golpeou a todos que tentavam contê-lo, causando diversas lesões na cabeça e nos braços do pai, da mãe e das irmãs da mulher”, informou a delegada Cristiane Gaspari, que conduziu o inquérito.