QUATRO TENTATIVAS DE HOMICÍDIO

Homem é indiciado por tentar matar pais e irmãs da ex em Ribeirão das Neves

Tentativas de homicídio aconteceram em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 18 de outubro deste ano

04/11/2025 23:31

Usando tecnologia, polícia conseguiu identificar o chantagista
Polícia Civil realizou indiciamento por quatro homicídios tentados qualificados crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 28 anos foi indiciado nesta terça-feira (4/11) após tentar matar, com uma faca, os pais e as duas irmãs de sua ex-companheira em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou a Polícia Civil. O crime aconteceu em 18 de outubro deste ano, quando o suspeito foi preso em flagrante. 

Segundo a instituição policial, a vítima, de 20 anos, havia solicitado medida protetiva em razão das ameaças de morte feitas pelo ex-companheiro. O homem culpava os parentes da ex pelo término da relação do casal e, por isso, também ameaçou matá-los. 

“Inconformado com o fim do relacionamento, o suspeito, de posse de uma faca e um facão, invadiu a casa dos pais da vítima, onde ela estava, e golpeou a todos que tentavam contê-lo, causando diversas lesões na cabeça e nos braços do pai, da mãe e das irmãs da mulher”, informou a delegada Cristiane Gaspari, que conduziu o inquérito. 
Ainda segundo a delegada, as irmãs da jovem pediram ajuda aos vizinhos, que contiveram o suspeito. “O homem somente parou de lutar contra os familiares e de tentar esfaqueá-los quando uma das testemunhas, que é policial militar, chegou armada”, acrescentou Cristiane.
 
Outras duas testemunhas ouvidas durante as investigações também ajudaram a conter o homem. “Elas relataram que a todo momento o suspeito dizia que foi para matar todos os familiares e deixaria somente a ex-esposa e os filhos menores de idade presos”, complementou a delegada.
 
O suspeito permanece no sistema prisional à disposição da Justiça.
 
 
 

