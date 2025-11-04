Homem é indiciado por tentar matar pais e irmãs da ex em Ribeirão das Neves
Tentativas de homicídio aconteceram em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 18 de outubro deste ano
Um homem de 28 anos foi indiciado nesta terça-feira (4/11) após tentar matar, com uma faca, os pais e as duas irmãs de sua ex-companheira em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou a Polícia Civil. O crime aconteceu em 18 de outubro deste ano, quando o suspeito foi preso em flagrante.
Segundo a instituição policial, a vítima, de 20 anos, havia solicitado medida protetiva em razão das ameaças de morte feitas pelo ex-companheiro. O homem culpava os parentes da ex pelo término da relação do casal e, por isso, também ameaçou matá-los.
