Jovem de 26 anos desaparece na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Familiares buscam informações que possam indicar o paradeiro da jovem, que está desaparecida há três dias. Danielle Aparecida Pereira, de 26 anos, sumiu na terça-feira (11/11), após sair para pegar um ônibus em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com destino à rodoviária da capital mineira.

A jovem reside em Rio Vermelho, na Região Leste de Minas, e estava no distrito de Fundão, em Brumadinho, visitando a irmã. Após o trajeto até Belo Horizonte, quando ocorreu o desaparecimento, Danielle pegaria outro ônibus para retornar à cidade de origem.

No momento do desaparecimento, Danielle estava com uma bolsa preta e uma mala roxa. A jovem usava uma calça de moletom preta e uma blusa vermelha.

Informações que possam levar ao paradeiro da jovem devem ser enviadas diretamente aos familiares, pelos telefones (31) 98810-5133 e (31) 99081-0142, ou à Polícia Militar de Minas Gerais, pelo número de emergência 190, à Polícia Civil de Minas Gerais, pelo 197, ou ainda ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181.