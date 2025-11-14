Cachorro cai em cisterna de mais de 12 metros em cidade mineira
Um bombeiro desceu de rapel para socorrer o cão. Em seguida, o animal foi içado até a superfície
compartilheSIGA
O Corpo de Bombeiros (CBMMG) resgatou um cachorro que caiu em uma cisterna de mais de 12 metros de profundidade, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na tarde dessa quinta-feira (13/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Um bombeiro desceu de rapel para socorrer o cão. Em seguida, o animal foi içado até a superfície.
O cachorro não apresentava ferimentos e foi entregue à dona. Segundo a corporação, não se sabe o motivo da queda do pet.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os bombeiros também tamparam a cisterna com telhas encontradas no local para evitar novos acidentes.