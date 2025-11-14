Assine
SALVAMENTO

Cachorro cai em cisterna de mais de 12 metros em cidade mineira

Um bombeiro desceu de rapel para socorrer o cão. Em seguida, o animal foi içado até a superfície

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
14/11/2025 17:52 - atualizado em 14/11/2025 17:53

Cachorro em buraco de mais de 12 metros é resgatado por Bombeiros
Cachorro é resgatado nessa quinta-feira (13/11) crédito: CBMMG/Divulgação

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) resgatou um cachorro que caiu em uma cisterna de mais de 12 metros de profundidade, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na tarde dessa quinta-feira (13/11).

Um bombeiro desceu de rapel para socorrer o cão. Em seguida, o animal foi içado até a superfície.

O cachorro não apresentava ferimentos e foi entregue à dona. Segundo a corporação, não se sabe o motivo da queda do pet.

Os bombeiros também tamparam a cisterna com telhas encontradas no local para evitar novos acidentes.

