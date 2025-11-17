Secretaria de Saúde descarta dois casos de sarampo em Uberlândia

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que testes laboratoriais descartaram dois casos de sarampo em crianças de um ano no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ainda segundo a SES, até o momento, não há confirmação laboratorial de circulação do vírus do sarampo em nenhum outro município mineiro.

Os casos foram notificados no dia 13 de outubro. As crianças apresentavam febre, manchas vermelhas pelo corpo e sintomas respiratórios leves. Elas não tinham registro vacinal para a tríplice viral. Os exames iniciais foram inconclusivos, mas uma nova coleta foi feita no dia 30 do mesmo mês e encaminhada para a Fundação Ezequiel Dias (Funed) e posteriormente à Fiocruz. Os resultados descartaram a presença do vírus.

As crianças encontram-se em bom estado geral e recuperadas.Exames complementares estão sendo realizados para identificar outros possíveis agentes infecciosos e esclarecer os casos.

Outros casos

Desde a notificação dos dois primeiros casos, foram notificados outros 31 casos suspeitos entre 27 de outubro e 14 de novembro, todos em Uberlândia. Destes, 18 foram descartados e os outros 15 seguem em monitoramento, aguardando resultados laboratoriais. De acordo com a Secretaria, os pacientes apresentam boa evolução clínica e permanecem sob monitoramento.

Ainda de acordo com o órgão, desde as notificações iniciais, todas as medidas de saúde pública recomendadas foram desencadeadas, incluindo:

Investigação epidemiológica e coleta de amostras para diagnóstico laboratorial

Monitoramento e acompanhamento dos contatos próximos

Bloqueio vacinal seletivo nas áreas envolvidas

Busca ativa de novos casos e intensificação da vacinação no município

Orientação às unidades de saúde para notificação imediata e verificação do esquema vacina

Capacitações para trabalhadores e profissionais de saúde sobre sarampo

SINTOMAS

O sarampo é uma doença altamente contagiosa, transmitida por meio da tosse, espirro, fala ou respiração. Os principais sintomas incluem febre, manchas vermelhas na pele (exantema) que se iniciam na cabeça e se espalham pelo corpo, tosse seca, coriza e conjuntivite.

“A prevenção depende principalmente da vacinação, que é segura, eficaz e oferecida gratuitamente pelo SUS. A vacina tríplice viral deve ser administrada conforme o calendário vacinal, com doses específicas para crianças, adolescentes e adultos e trabalhadores de saúde. Além disso, é essencial manter o isolamento de casos suspeitos, adotar medidas de higiene respiratória, como cobrir a boca ao tossir e higienizar as mãos, e garantir a notificação imediata de casos à Vigilância Epidemiológica”, informou a SES-MG.

