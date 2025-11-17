Assine
INVESTIGAÇÃO

Sejusp investiga morte de detento em presídio de Uberlândia

Policiais penais foram acionados por colegas de cela da vítima, que alegavam que ele não estava passando bem

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
17/11/2025 17:09

Sejusp investiga detento morto em presídio de Uberlândia
Sejusp investiga detento morto em presídio de Uberlândia crédito: ReproduÃ§Ã£o/Google Street View

A Polícia Civil investiga a morte de um detento no presídio de Uberlândia. O preso, de 34 anos, foi encontrado morto na cela onde cumpria pena nesta segunda-feira (17/11). A direção da unidade também investiga o fato.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e segurança Pública (Sejusp), policiais penais foram acionados por detentos, que alegavam que o colega de cela não estava passando bem.


No local, os policiais encontraram o homem deitado e constataram que ele não apresentava sinais vitais. Tanto Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil foram acionados para registro da morte.


"A direção do presídio instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente as circunstâncias do ocorrido. As investigações criminais são de responsabilidade da Polícia Civil", informou a Sejusp.

A determinação da causa da morte ainda depende de exames. O preso estava sob custódia no presídio Professor Jacy de Assis desde 8 de janeiro.

