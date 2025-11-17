Sejusp investiga morte de detento em presídio de Uberlândia

A Polícia Civil investiga a morte de um detento no presídio de Uberlândia. O preso, de 34 anos, foi encontrado morto na cela onde cumpria pena nesta segunda-feira (17/11). A direção da unidade também investiga o fato.



Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e segurança Pública (Sejusp), policiais penais foram acionados por detentos, que alegavam que o colega de cela não estava passando bem.



No local, os policiais encontraram o homem deitado e constataram que ele não apresentava sinais vitais. Tanto Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil foram acionados para registro da morte.



"A direção do presídio instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente as circunstâncias do ocorrido. As investigações criminais são de responsabilidade da Polícia Civil", informou a Sejusp.

A determinação da causa da morte ainda depende de exames. O preso estava sob custódia no presídio Professor Jacy de Assis desde 8 de janeiro.