MG: suspeito de violência doméstica é preso com cinco armas

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou a prisão de um homem e apreendeu cinco armas, um carregador e munições em São Geraldo da Piedade, no Vale do Rio Doce. A operação aconteceu nesse domingo (16/11), durante uma ocorrência de violência doméstica.

Segundo a corporação, uma denúncia anônima foi feita, relatando que o suspeito estaria agredindo a esposa e mantendo armas de fogo na residência onde morava.

Uma equipe policial se deslocou até uma fazenda, na área rural do município, no Córrego Rodrigues.

No local, foram realizadas buscas no interior do imóvel e encontrados uma pistola Taurus .765, um revólver Taurus .38, uma garrucha Rossi .32, um rifle calibre 36, um rifle artesanal calibre 19, um carregador PT 57 e mais de 30 munições de diversos calibres.

O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e encaminhado para a delegacia. De acordo com a Polícia Militar, a vítima de violência doméstica recebeu assistência e orientações sobre a Lei Maria da Penha.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata