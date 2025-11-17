Homem é preso com cocaína na cueca; entenda

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

“Dinheiro na cueca”. A expressão nasceu quando políticos foram presos usando a "técnica" de esconder dinheiro na cueca. O termo tornou-se popular e sinônimo de escândalos de corrupção. Agora, chegou a vez da “cocaína na cueca”.

O fato aconteceu em Governador Valadares. Uma viatura da Polícia Militar fazia o patrulhamento no Bairro São José, quando avistou um homem, que assim que vislumbrou o carro da PM, saiu correndo e tentou se esconder.

Os policiais perceberam e o perseguiram, até alcançá-lo. Quando interceptaram o homem, iniciaram uma revista e encontraram dinheiro, num total de R$ 2.025,00, em notas variadas, num dos bolsos.

Nesse instante, o homem, identificado pelas iniciais R. F. M., de 33 anos, surpreendeu os policiais, retirando um saco plástico da cueca, contendo 21 papelotes de cocaína.

Foi dada voz de prisão a R. F. M., que foi levado à delegacia, onde, ao ser interrogado, contou que aquele era seu “ganha-pão”. Que prestava serviço para um presidiário, traficante, conhecido por “Bruno Quirino”, que lhe dava ordens via aplicativo de celular.

As ordens que teria recebido pelo celular - o presidiário atende pelo apelido de “Portugal” -, mandou que entregasse dinheiro a uma pessoa e que pegasse a droga com outra.

Ao verificarem o celular do homem preso, descobriram que havia realmente uma identificação como “Portugal”, mas que todas as mensagens tinham sido apagadas. R. F. M. explicou que, assim que ele lia as mensagens enviadas por seu “contratante”, este as apagava.

A origem

“Dinheiro na cueca" é uma expressão que se tornou conhecida devido a dois casos notórios na política brasileira: do assessor de deputado José Guimarães, em 2005, e o do senador Chico Rodrigues, em 2020.

Nos dois casos, foi encontrado dinheiro entre as roupas íntimas dos suspeitos, numa investigação feita pela Polícia Federal.

Em 2005, o assessor parlamentar José Adalberto Vieira da Silva foi preso em um aeroporto com R$ 209 mil em uma mala e US$ 100 mil na cueca. O caso é de dinheiro público desviado através de contratos com o Banco do Nordeste.

Em 2020, o senador Chico Rodrigues foi flagrado com cerca de R$ 33 mil escondidos na cueca durante uma operação da PF que investigava desvio de verbas da COVID-19. O senador alegou que o dinheiro foi escondido por pânico. O caso custou um processo no Conselho de Ética.