VÍDEO: servidor aparece com escorpião na boca em 'brincadeira perigosa'

Vídeos que circulam nas redes sociais em Montes Claros, no Norte de Minas, mostram servidores do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município fazendo uma brincadeira perigosa com escorpiões, pegando os aracnídeos com as mãos. Em uma das filmagens, um funcionário chega a colocar o animal peçonhento na boca.

Outro servidor corre atrás de uma colega segurando um escorpião na mão. Ela se mostra assustada e grita: "Para". Nas imagens, é possível perceber que a “brincadeira” perigosa acontece no local de trabalho dos funcionários do Centro de Controle de Zoonoses, localizado na Avenida Antônio Lafetá Rebello (Avenida do Corrego das Melancias), no Bairro Santa Lúcia. As pessoas que aparecem nos vídeos estão uniformizadas. O autor da filmagem não foi identificado.

Procurado pela reportagem do jornal Estado de Minas, na manhã desta terça-feira (11/11), o secretário municipal de Saúde de Montes Claros, Eduardo Luiz da Silva, encaminhou uma nota à reportagem, na qual afirma que a sua pasta “não compactua com a conduta praticada pelos servidores envolvidos e a considera inadmissível”. A Secretaria Municipal de Saúde também anuncia que foram tomadas medidas administrativas, de “forma preventiva”, em relação aos servidores envolvidos, “além do encaminhamento ao órgão correcional do município para apuração dos fatos”.

Confira a nota íntegra:

“A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), informa à população que não compactua com a conduta praticada pelos servidores envolvidos e a considera inadmissível. Alertamos que o escorpião é um animal peçonhento que oferece riscos a saúde, não podendo, em hipótese alguma, ser manipulado dessa forma. Com relação à postura dos servidores, ressaltamos que por se tratar de inobservância aos deveres previstos no Estatuto do Servidor Público, medidas administrativas internas foram adotadas de forma preventiva, além do encaminhamento ao órgão correcional do município para apuração dos fatos, a fim de garantir a moralidade e a excelência do serviço prestado à população Montes-clarense."

O perigo do escorpião

O escorpião é uma espécie responsável por grande número de acidente com animal peçonhento em áreas urbanas e rurais. O período de reprodução da espécie se intensifica entre agosto e setembro, aumentando os riscos de acidentes a partir desse período.

A picada de escorpião pode causar desde sintomas locais leves, como dor, vermelhidão e inchaço, até reações sistêmicas graves, que incluem náuseas, vômitos, suores excessivos, agitação, tremores, aumento da frequência cardíaca e, em casos mais graves, insuficiência cardíaca, edema pulmonar e até morte. Os riscos são maiores para crianças e idosos.

A recomendação é procurar atendimento médico imediatamente no caso de picada do aracnídeo, para a administração do soro antiescorpiônico.

ATENÇÃO

Nos casos de picada de escorpião, além do atendimento médico, são orientados os seguintes procedimentos: em caso de picada de escorpião, siga as orientações enquanto busca ajuda médica:

- Lave o local da picada com água e sabão

- Aplique compressas mornas no local para ajudar a aliviar a dor.