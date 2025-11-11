Assine
TRÁFICO DE DROGAS

Morador em situação de rua é morto a tiros em BH

Segundo a Polícia Militar, vítima de 34 anos teria ligação com o tráfico de drogas do Bairro Primeiro de Maio, na Região Norte da capital

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/11/2025 07:23

Morador em situação de rua era o olheiro da 'boca da rua Volts', no Bairro Primeiro de Maio, em Belo Horizonte
Morador em situação de rua era o olheiro da 'boca da rua Volts', no Bairro Primeiro de Maio, em Belo Horizonte crédito: Google Street View/Reprodução

Um morador em situação de rua, de 34 anos, foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (10/11), no Bairro Primeiro de Maio, na Região Norte de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar, moradores ouviram vários disparos de arma de fogo por volta das 22h e acionaram a corporação. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o homem no chão, já sem vida.

O Samu foi chamado e confirmou a morte. Testemunhas relataram que os autores chegaram em uma motocicleta e em um carro de passeio, efetuando diversos disparos contra a vítima.

Populares informaram ainda que o homem era usuário de drogas e vivia em um abrigo na região. Segundo levantamentos preliminares, ele atuava como “olheiro” em uma área conhecida como “boca da rua Volts”, ponto marcado por conflitos entre facções criminosas e comércio de entorpecentes.

A perícia da Polícia Civil constatou que a vítima foi atingida por quatro disparos, sendo um na cabeça, dois no braço e um na virilha. No local, foram recolhidos dez cartuchos deflagrados, de calibres 9mm e .40.

O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), e o caso segue sob investigação para identificar os autores e a motivação do crime.

