Mulher é picada por escorpião que estava escondido em fronha de travesseiro

Escorpião foi morto por moradores após picar mulher de 37 anos (foto: CBMMGDivulgação)

Uma mulher de 37 anos ficou ferida ao ser picada por um escorpião, nesta quarta-feira (13/7), em São João del-Rei, na região do Campo das Vertentes. O animal estava escondido numa fronha de travesseiro pendurada na janela do apartamento da vítima, no Conjunto Habitacional Risoleta Neves.