Gás de cozinha explode em apartamento, e duas pessoas sofrem queimaduras

A explosão atingiu janelas do apartamento (foto: CBMMG/Reprodução)

Um homem e uma mulher ficaram com queimaduras de primeiro e segundo graus depois que um gás de cozinha explodiu no apartamento em que moram.



Ainda não se sabe o motivo que causou a explosão.





O casal recebeu atendimento inicial no prédio e depois foi encaminhado para o Hospital Municipal de Contagem.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma porta do local e outra do apartamento de um vizinho foram arrancadas.



O impacto da explosão também atingiu janelas de blindex, arremessando-as sobre tendas do estacionamento e um veículo. Um para-brisa foi danificado.





As janelas foram arremessadas até a tenda do estacionamento (foto: CBMMG/Reprodução)

Fogão, teto de gesso, portas internas, box do banheiro, espelhos e um guarda corpo de vidro localizado na varanda do apartamento ficaram destruídos.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata