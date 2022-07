Alunos desenvolvem ketchup de morango e farão exposição no Sul de Minas

Receita de ketchup de morango será exposta entre quinta e sábado no Festival do Morango em Pouso Alegre (foto: Divulgação Una)

Alunos e professores do curso de Nutrição da Una Pouso Alegre, no Sul de Minas, desenvolveram uma receita caseira de ketchup à base de morango. O produto será apresentado na 2ª edição do Festival do Morango, entre os dias 14 e 16 de julho.





O evento é organizado pela Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre (Acipa). Segundo a coordenadora dos cursos de Saúde da Una, Paula Suzanna Prado Rocha, o público poderá participar de aulas práticas em que serão preparados e degustados pratos cujo ingrediente principal é o morango, valorizando a produção local.









A receita caseira de ketchup de morango foi desenvolvida pelos alunos de Nutrição, na disciplina de Tecnologia de Alimentos, dentro do Projeto de Extensão "NutriUna".





Ainda segundo a universidade, durante o festival serão ministradas aulas sobre manuseio, higienização e preparo adequado dos morangos, com o objetivo de alcançar melhor aproveitamento de suas propriedades.





Alunas participantes do projeto: Desirée Zanin Carvalho; Milena Moro da Silva; Pamela Mayara Oliveira Souza e Renata Ferreira de Faria / Foto: Divulgação (foto: Divulgação Una)





Projeto de Extensão NutriUna





O projeto de extensão NutriUna é desenvolvido com as turmas de Nutrição e realiza atividades pertinentes à profissão do nutricionista. Os estudantes estarão presentes no festival juntamente com professores e especialistas para orientar a população acerca da saúde e de assuntos relacionados ao tema.





Além disso, o NutriUNa auxilia pequenos produtores na regularização das exigências da Vigilância Sanitária e atende parceiros como a Métodos e o Educandário.





Por fim, o projeto é ativo com a promoção de palestras de educação nutricional, elaboração de materiais de orientação à saúde e atividades com alunos de escolas públicas e municipais.

Iago Almeida - Especial para o Estado de Minas