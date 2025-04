Criança de sete anos morre após picada de escorpião em Minas

No início da tarde desta terça-feira (22/4), uma criança de sete anos, natural de Betim, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi vítima de uma picada de escorpião. Já durante a manhã de quarta-feira (23), a mãe do menino confirmou a morte dele em publicação nas redes sociais.

Arthur Saymon estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mariana, município localizado na Região Central de Minas Gerais, quando foi transportado por uma aeronave do Corpo de Bombeiros (CBMMG) para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na capital mineira.

Durante o voo, o menino teve uma queda respiratória na saturação de oxigênio e, quatro minutos antes do pouso, sofreu uma parada cardiorespiratória, segundo o Corpo de Bombeiros. Um médico e um enfermeiro, que estavam na aeronave, iniciaram o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar até a chegada no heliponto do hospital.

Ao pousar no Pronto-Socorro, a equipe médica do local deu continuidade ao atendimento, conseguindo reverter o quadro da criança. Porém, durante a manhã desta quarta-feira, a mãe de Arthur, Jeniffer Gomes, confirmou em suas redes sociais o falecimento do filho. Ela publicou: "Se foi o meu menino. Era um amor e me fez amar. Eu jamais vou me esquecer de você!"

Casos de picadas de escorpiões

Segundo a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), durante o primeiro trimestre deste ano, o Hospital de Pronto Socorro João XXIII atendeu 510 casos de picadas de escorpião. No último ano, em 2024, a Fhemig contabilizou 345 casos, entre os dias 1º de janeiro e 31 de março.

É possível perceber um aumento nos casos desde 2022, quando, durante todo o ano, foram 1.654 atendimentos. Já em 2023, o número cresceu, totalizando 1.683 casos. Em 2024, a Fhemig registrou 1.690 atendimentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia