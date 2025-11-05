Assine
GRANDE APREENSÃO

BH: Polícia sente cheiro e apreende barras, porções e pés de maconha

Homem de 36 anos foi preso no bairro Maria Goretti; drogas estavam escondidas até na geladeira

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/11/2025 08:44

Na casa foram apreendidas 23 barras de maconha, 1531 porções de maconha, 4 pés de maconha, balança de precisão, além de uma arma de fogo
Um homem de 36 anos foi preso na noite dessa terça-feira (4/11) por armazenar grande quantidade de drogas em uma casa na Rua Mercedes Luiza Miranda, no bairro Maria Goretti, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima indicava que o suspeito guardava entorpecentes para abastecer pontos de tráfico na Região Leste da capital. Ao chegarem ao endereço, os militares sentiram um forte cheiro de maconha vindo de dentro do imóvel.

Os policiais entraram pela janela aberta e encontraram quatro pés de maconha no quarto. Dentro da geladeira, havia 23 barras da droga, e, no armário da cozinha, uma barra de crack e 1.531 porções de maconha já prontas para comercialização.

Durante as buscas, também foram apreendidas 103 pedras de crack, uma faca, uma balança de precisão e um revólver calibre .22, localizado no guarda-roupa.

O suspeito, que possuía mandado de prisão em aberto, confessou o crime e afirmou que recebia R$ 1 mil por semana para guardar as drogas. Antes de ser abordado, ele ainda tentou destruir o celular no banheiro.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, junto com o material apreendido.

