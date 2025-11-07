MG: invasor de apartamento que furtou calcinhas da vizinha é preso; vídeo

Um jovem de 27 anos foi preso em flagrante nessa quarta-feira (5/11) depois de invadir o apartamento da vizinha e furtar peças íntimas no Bairro Laranjeiras, em Patos de Minas (MG), Região do Alto Paranaíba do estado. Câmeras de segurança flagraram a ação (vídeo abaixo).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que, há meses, percebia o desaparecimento de objetos e calcinhas da residência, além de notar móveis fora do lugar, mas inicialmente achava que fosse "coisas da cabeça".

Em uma ocasião anterior, a síndica do prédio encontrou uma chave e pediu que o dono se identificasse. A moradora testou a chave e percebeu que ela abria a própria porta, o que a deixou desconfiada. O vizinho apareceu reivindicando a chave, comportamento que reforçou a suspeita, mas, mesmo assim, ela a devolveu ao homem.

Pouco tempo depois, a vítima encontrou uma câmera escondida atrás do rack da sala, voltada para o banheiro, e registrou um boletim de ocorrência. Para tentar identificar o autor, instalou câmeras de segurança dentro do apartamento.

As imagens registraram o suspeito entrando na residência nessa quarta-feira (5/11) e furtando duas notas de R$ 100, um par de fones de ouvido, um pen drive e várias calcinhas. A polícia realizou buscas e, na casa do homem, encontrou duas peças íntimas (uma preta e uma azul), a chave da porta da vítima, além de um pequeno tablete de maconha, dois celulares e os demais objetos furtados.

Durante a abordagem, os militares visualizaram um vídeo no celular do suspeito, que estava em cima do sofá, mostrando uma menor de idade em ato sexual com um homem de características físicas semelhantes a ele. Ao perceber que o vídeo havia sido visto, o suspeito bloqueou rapidamente o aparelho e optou por permanecer em silêncio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde deve responder por furto qualificado, invasão de domicílio e possível crime sexual.