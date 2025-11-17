Assine
overlay
Início Gerais
DENÚNCIA

Suposta briga entre marido e mulher termina com prisão e apreensão de armas

Denúncia indicava agressão e presença de armas; homem de 59 anos foi detido com cinco armamentos

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/11/2025 10:22 - atualizado em 17/11/2025 10:24

compartilhe

SIGA
x
Suposta briga entre casal leva PM a fazenda e termina com apreensão de arsenal em MG
As armas e munições foram recolhidas. Depois da apreensão, o homem foi conduzido à delegacia crédito: PMMG/Reprodução

Uma denúncia de possível briga entre marido e mulher levou a Polícia Militar a uma fazenda na zona rural de São Geraldo da Piedade (MG), no Vale do Rio Doce, na noite desse domingo (16/11). A ocorrência terminou com a apreensão de diversas armas de fogo e munições. Um homem de 59 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a PM, a informação anônima relatava que o suspeito estaria agredindo a esposa e portando uma arma, além de possuir outras no imóvel. Ao chegarem ao local, os militares foram recebidos pela suposta vítima, que negou ter ocorrido qualquer briga ou agressão e afirmou não haver crime envolvendo violência doméstica. Questionada sobre as armas, indicou que o companheiro poderia esclarecer.

Leia Mais

O homem também negou o desentendimento familiar, dizendo que a denúncia era infundada, porém, confirmou ter armamentos de uso pessoal e indicou onde estavam guardados. As armas e munições foram recolhidas.

Arsenal apreendido:

Armas de fogo:

  • Pistola Taurus calibre .765 (PT 57)
  • Revólver Taurus calibre .38
  • Garrucha Rossi calibre .32
  • Rifle calibre .36 (Full)
  • Rifle artesanal calibre .16

Munições:

  • 1 carregador PT 57
  • 04 munições calibre .38
  • 31 munições calibre .32
  • 05 munições calibre .28
  • 02 munições calibre .36

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois da apreensão, o homem foi conduzido à delegacia. A PM não confirmou se as armas possuíam registro e situação documental regular, o que deve ser apurado pela Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

apreensao armas-de-fogo minas-gerais pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay