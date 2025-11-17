Suposta briga entre marido e mulher termina com prisão e apreensão de armas

Uma denúncia de possível briga entre marido e mulher levou a Polícia Militar a uma fazenda na zona rural de São Geraldo da Piedade (MG), no Vale do Rio Doce, na noite desse domingo (16/11). A ocorrência terminou com a apreensão de diversas armas de fogo e munições. Um homem de 59 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Segundo a PM, a informação anônima relatava que o suspeito estaria agredindo a esposa e portando uma arma, além de possuir outras no imóvel. Ao chegarem ao local, os militares foram recebidos pela suposta vítima, que negou ter ocorrido qualquer briga ou agressão e afirmou não haver crime envolvendo violência doméstica. Questionada sobre as armas, indicou que o companheiro poderia esclarecer.

O homem também negou o desentendimento familiar, dizendo que a denúncia era infundada, porém, confirmou ter armamentos de uso pessoal e indicou onde estavam guardados. As armas e munições foram recolhidas.

Arsenal apreendido:

Armas de fogo:

Pistola Taurus calibre .765 (PT 57)

Revólver Taurus calibre .38

Garrucha Rossi calibre .32

Rifle calibre .36 (Full)

Rifle artesanal calibre .16



Munições:

1 carregador PT 57

04 munições calibre .38

31 munições calibre .32

05 munições calibre .28

02 munições calibre .36

Depois da apreensão, o homem foi conduzido à delegacia. A PM não confirmou se as armas possuíam registro e situação documental regular, o que deve ser apurado pela Polícia Civil.