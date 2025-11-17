Suposta briga entre marido e mulher termina com prisão e apreensão de armas
Denúncia indicava agressão e presença de armas; homem de 59 anos foi detido com cinco armamentos
Uma denúncia de possível briga entre marido e mulher levou a Polícia Militar a uma fazenda na zona rural de São Geraldo da Piedade (MG), no Vale do Rio Doce, na noite desse domingo (16/11). A ocorrência terminou com a apreensão de diversas armas de fogo e munições. Um homem de 59 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.
Segundo a PM, a informação anônima relatava que o suspeito estaria agredindo a esposa e portando uma arma, além de possuir outras no imóvel. Ao chegarem ao local, os militares foram recebidos pela suposta vítima, que negou ter ocorrido qualquer briga ou agressão e afirmou não haver crime envolvendo violência doméstica. Questionada sobre as armas, indicou que o companheiro poderia esclarecer.
O homem também negou o desentendimento familiar, dizendo que a denúncia era infundada, porém, confirmou ter armamentos de uso pessoal e indicou onde estavam guardados. As armas e munições foram recolhidas.
Arsenal apreendido:
Armas de fogo:
- Pistola Taurus calibre .765 (PT 57)
- Revólver Taurus calibre .38
- Garrucha Rossi calibre .32
- Rifle calibre .36 (Full)
- Rifle artesanal calibre .16
Munições:
- 1 carregador PT 57
- 04 munições calibre .38
- 31 munições calibre .32
- 05 munições calibre .28
- 02 munições calibre .36
Depois da apreensão, o homem foi conduzido à delegacia. A PM não confirmou se as armas possuíam registro e situação documental regular, o que deve ser apurado pela Polícia Civil.