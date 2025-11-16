Briga em bar termina com homem morto em bairro de BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem de 25 anos morreu após briga em um bar no aglomerado Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte, nesse sábado (15/11). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito, de 33, está foragido.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares foram acionados para socorrer um homem que, segundo relatos, havia feito uso de entorpecentes e caído do chão, batendo a cabeça. A equipe socorreu a vítima e a levou para a UPA Oeste, ainda com vida, mas inconsciente.

Familiares foram à unidade de saúde e relataram que o homem havia sido espancado no aglomerado. Posteriormente, ele veio a óbito. O médico que confirmou a morte informou que a vítima possuía apenas um corte próximo ao supercílio direito.

Os policiais retornaram ao local dos fatos e conseguiram acesso a um vídeo fornecido por populares. Nas imagens, foi possível visualizar uma briga, em que o suspeito desferiu diversos socos na cabeça da vítima até o momento em que ela fica inconsciente. Testemunhas, que não se identificaram, alegaram à PM que a briga teria começado por motivo fútil.

A Polícia Militar se deslocou até a residência do suspeito, onde foi informado que o foragido teria ido para a cidade de Mateus Leme (MG), onde possui familiares.

Segundo relatos dos moradores da casa, o suspeito e a vítima já possuíam histórico de discussões ocorridas em momentos passados, o que possivelmente teria evoluído a briga corporal.

A PM continua as diligências para localizar o suspeito.