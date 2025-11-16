Briga em bar termina com homem morto em bairro de BH
Em vídeo ao qual a PM teve acesso, o suspeito atinge a vítima com vários socos na cabeça, até que o homem fica inconsciente
Um homem de 25 anos morreu após briga em um bar no aglomerado Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte, nesse sábado (15/11). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito, de 33, está foragido.
Conforme o boletim de ocorrência, os militares foram acionados para socorrer um homem que, segundo relatos, havia feito uso de entorpecentes e caído do chão, batendo a cabeça. A equipe socorreu a vítima e a levou para a UPA Oeste, ainda com vida, mas inconsciente.
Familiares foram à unidade de saúde e relataram que o homem havia sido espancado no aglomerado. Posteriormente, ele veio a óbito. O médico que confirmou a morte informou que a vítima possuía apenas um corte próximo ao supercílio direito.
Os policiais retornaram ao local dos fatos e conseguiram acesso a um vídeo fornecido por populares. Nas imagens, foi possível visualizar uma briga, em que o suspeito desferiu diversos socos na cabeça da vítima até o momento em que ela fica inconsciente. Testemunhas, que não se identificaram, alegaram à PM que a briga teria começado por motivo fútil.
A Polícia Militar se deslocou até a residência do suspeito, onde foi informado que o foragido teria ido para a cidade de Mateus Leme (MG), onde possui familiares.
Segundo relatos dos moradores da casa, o suspeito e a vítima já possuíam histórico de discussões ocorridas em momentos passados, o que possivelmente teria evoluído a briga corporal.
A PM continua as diligências para localizar o suspeito.