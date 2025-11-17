Homem é brutalmente assassinado e pendurado pelo pescoço em mangueira

Um homem de 39 anos foi encontrado pendurado pelo pescoço em uma mangueira localizada à margem da BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde deste domingo (16/11). Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar, que registrou a ocorrência como homicídio consumado, os policiais encontraram a vítima pendurada, parcialmente ajoelhada, com várias lesões no rosto e com a camisa intensamente manchada de sangue.

O registro policial relata que um morador informou aos militares ter encontrado a vítima em uma área com residências abandonadas ao lado de sua casa. O morador disse ainda aos agentes que viu a vítima no momento em que saiu para coletar mangas. Ele afirmou que ficou assustado com a cena e que, em seguida, retornou rapidamente para sua residência e acionou o 190.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) registrou que havia sinais visíveis de violência no corpo da vítima, mas não foi possível determinar a causa da morte naquele momento.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Uberaba para exames complementares.

Suspeitas

Consta no registro policial que a irmã da vítima relatou o desaparecimento dela na noite anterior. A mulher contou também que ela e a mãe chegaram a procurá-lo em uma área conhecida pelo fluxo de usuários de drogas, já que, segundo seus familiares, o homem fazia uso de entorpecentes.

No local, a mulher disse que ela e a mãe foram informadas que a vítima teria sido severamente agredida por indivíduos não identificados e colocada dentro de um veículo prata, deixando a região. A polícia suspeita também do envolvimento de outro usuário de drogas, cuja identidade não foi confirmada.