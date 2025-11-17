BH e outras 827 cidades de MG estão sob alerta de tempestade

Dentre as cidades, 231 municípios também estão sob alerta amarelo, ou seja, com possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Portanto, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.