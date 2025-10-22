Conselho de Ética arquiva processo de cassação de Eduardo Bolsonaro

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O processo de cassação do mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi arquivado após decisão do Conselho de Ética da Câmara nesta quarta-feira (22/10). A votação foi de 11 em favor do parlamentar e sete para prosseguimento das investigações.

A atuação do filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) junto ao governo dos Estados Unidos para aplicação de sanções a instituições e líderes dos Três Poderes foi o motivo da denúncia.

O deputado federal Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG), que já afirmou que considera Eduardo Bolsonaro um aliado, foi escolhido relator do processo e defendeu que o parlamentar "não fez nada de errado".

Já a base do governo classificou o relatório de "vergonha" e que é uma tentativa de "blindar" o parlamentar bolsonarista.

"O que se pede, elementarmente, é investigação, é o básico. Arquivar significa dizer que não há mais ética, não há mais decoro", disse o deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ).

Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro, ainda pode ter seu mandato cassado por excesso de faltas, mas isso ainda será discutido na Câmara.

Votaram pelo arquivamento:

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

Domingos Sávio (PL-MG)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Gutemberg Reis (MDB-RJ)

Delegado Fabio Costa (PP-AL)

Julio Arcoverde (PP-PI)

Gilson Marques (NOVO-SC)

Albuquerque (REPUBLICANOS-RR)

Delegado Marcelo (União-MG)

Fausto Jr. (União-AM)

Votaram contra o arquivamento:

Dimas Gadelha (PT-RJ)

João Daniel (PT-SE)

Maria do Rosário (PT-RS)

Ricardo Maia (MDB-BA)

Castro Neto (PSD-PI)

Josenildo (PDT-AP)

Chico Alencar (PSOL-RJ)