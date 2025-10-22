Assine
overlay
Início Política
CÂMARA

Conselho de Ética arquiva processo de cassação de Eduardo Bolsonaro

Com apoio de deputados bolsonaristas, votação ficou 11 a 7 em favor do arquivamento do processo

Publicidade
Carregando...
Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
22/10/2025 18:41

compartilhe

SIGA
x
Deputado federal Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos articulando com políticos americanos sanções aos Três Poderes
Deputado federal Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos articulando com políticos americanos sanções aos Três Poderes crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

O processo de cassação do mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi arquivado após decisão do Conselho de Ética da Câmara nesta quarta-feira (22/10). A votação foi de 11 em favor do parlamentar e sete para prosseguimento das investigações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A atuação do filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) junto ao governo dos Estados Unidos para aplicação de sanções a instituições e líderes dos Três Poderes foi o motivo da denúncia.

Leia Mais

O deputado federal Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG), que já afirmou que considera Eduardo Bolsonaro um aliado, foi escolhido relator do processo e defendeu que o parlamentar "não fez nada de errado".

Já a base do governo classificou o relatório de "vergonha" e que é uma tentativa de "blindar" o parlamentar bolsonarista.

"O que se pede, elementarmente, é investigação, é o básico. Arquivar significa dizer que não há mais ética, não há mais decoro", disse o deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro, ainda pode ter seu mandato cassado por excesso de faltas, mas isso ainda será discutido na Câmara.

Votaram pelo arquivamento:

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)
Domingos Sávio (PL-MG)
Gustavo Gayer (PL-GO)
Paulo Bilynskyj (PL-SP)
Gutemberg Reis (MDB-RJ)
Delegado Fabio Costa (PP-AL)
Julio Arcoverde (PP-PI)
Gilson Marques (NOVO-SC)
Albuquerque (REPUBLICANOS-RR)
Delegado Marcelo (União-MG)
Fausto Jr. (União-AM)

Votaram contra o arquivamento:

Dimas Gadelha (PT-RJ)
João Daniel (PT-SE)
Maria do Rosário (PT-RS)
Ricardo Maia (MDB-BA)
Castro Neto (PSD-PI)
Josenildo (PDT-AP)
Chico Alencar (PSOL-RJ)

Tópicos relacionados:

arquivamento bolsonaro brasil camara conselho conselho-de-etica conselho-de-etica-da-camara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay