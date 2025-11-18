Assine
overlay
Início Economia
OPERAÇÃO PF

Sócio de Daniel Vorcaro no Master é preso em operação da PF

Ação faz parte da Operação Compliance Zero, deflagrada para desarticular um esquema de emissão de títulos de crédito falsos dentro do Sistema Financeiro Nacional

Publicidade
Carregando...
RP
Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
JA
Jéssica Andrade - Correio Braziliense
AB
Adriana Bernardes - Correio Braziliense
RP
Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
Repórter
JA
Jéssica Andrade - Correio Braziliense
Repórter
AB
Adriana Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
18/11/2025 09:47

compartilhe

SIGA
x
Augusto Lima, sócio do Banco Master
Augusto Lima, sócio do Banco Master crédito: Reprodução/Redes sociais

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (18/11), Augusto Lima, principal sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master. Também criador do CredCesta — um dos ativos mais relevantes da instituição, voltado para servidores públicos e funcionários de empresas privadas — Lima é baiano e mantém forte interlocução com figuras centrais da política da Bahia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ação faz parte da Operação Compliance Zero, deflagrada para desarticular um esquema de emissão de títulos de crédito falsos dentro do Sistema Financeiro Nacional. Horas antes, a PF já havia detido Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, suspeito de envolvimento direto nas fraudes.

Segundo a corporação, são investigados crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa e outras infrações relacionadas. Ao todo, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

Leia Mais

As apurações tiveram início em 2024, a partir de uma representação do Ministério Público Federal. Os investigadores identificaram indícios de que uma instituição financeira teria criado carteiras de crédito fictícias ou artificialmente infladas, posteriormente negociadas com outro banco e substituídas por ativos avaliados de forma irregular.

De acordo com a PF, os títulos sem lastro eram apresentados como se fossem ativos legítimos, o que poderia provocar prejuízos tanto às instituições envolvidas quanto ao mercado e a investidores que confiam na solidez dos documentos financeiros emitidos por bancos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As diligências desta terça buscam detalhar toda a cadeia de participação no esquema, que teria se desdobrado em múltiplas etapas — da fabricação de créditos artificiais à troca por ativos de avaliação duvidosa dentro de instituições reguladas.

Tópicos relacionados:

banco-master policia-federal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay