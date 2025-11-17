Consórcio liderado pela Fictor adquire o Banco Master

A Fictor Holding Financeira anunciou, nesta segunda-feira (17/11), a aquisição do Banco Master S.A., em parceria com um consórcio formado por investidores dos Emirados Árabes Unidos que administram mais de US$ 100 bilhões em ativos. O negócio inclui um aporte imediato de R$ 3 bilhões, destinado a reforçar a estrutura de capital da instituição.

A medida ainda está sujeito ao aval do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). De acordo com o comunicado, a transação envolve exclusivamente o Banco Master S.A. e não contempla o Willbank nem o Banco Master de Investimentos, que seguem em tratativas com outros grupos.

O pedido enviado ao Banco Central prevê mudanças na governança da instituição: nova diretoria estatutária, formação de um conselho renovado e a alteração do nome do banco, que passará a operar como Banco Fictor.

A entrada no setor bancário é parte da estratégia global da Fictor, que reúne investimentos em áreas como infraestrutura, alimentos e serviços financeiros. O grupo possui mais de 6.000 colaboradores e um portfólio com mais de 30 empresas distribuídas pelo Brasil, Estados Unidos e Europa.

Segundo a holding, o avanço para o sistema financeiro reforça seu objetivo de consolidar uma plataforma integrada de serviços e ampliar sua presença internacional. Rafael Góis, sócio da Fictor Holding Financeira, afirma que a operação marca um novo capítulo para o grupo.

“A operação representa o passo de entrada da Fictor no mercado financeiro brasileiro. Seguimos alinhados às melhores práticas de governança, com foco na distribuição de produtos sólidos e desenhados para responder com precisão às demandas do mercado nacional. Mantemos o que sempre guiou nossa trajetória: investir na economia real”, diz Rafael Góis, sócio da Fictor Holding Financeira.

Com a conclusão das etapas regulatórias, o consórcio assumirá integralmente o controle das ações hoje pertencentes a Daniel Vorcaro, que deixará a atual configuração societária e abrirá espaço para a escolha de um novo presidente para o banco.

Vorcaro destacou que a transação reposiciona a instituição em um cenário de competição saudável. “Trata-se de uma transação privada, com players complementares e de alcance global. O Banco Master, ao longo dos últimos meses, provou sua força e resiliência, superando desafios significativos. A união dos atuais produtos com a capilaridade de distribuição da Fictor levará o novo banco ao protagonismo no cenário brasileiro, que tanto carece de novos players e de concorrência saudável. Quem sairá ganhando serão os clientes”, afirmou.

A expectativa é que, com o reforço de capital e a nova governança, o futuro Banco Fictor passe a disputar espaço em um sistema ainda concentrado, atraindo clientes em busca de inovação, segurança e diversificação de serviços financeiros.