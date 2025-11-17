Produtos de Natal estão até 65% mais caros em relação ao ano passado

A maioria dos produtos típicos da ceia de Natal tiveram aumento em relação ao ano passado em Belo Horizonte, enquanto alguns itens desta cesta estão mais baratos. O levantamento, realizado entre 12 e 14 de novembro em vários supermercados e lojas do Mercado Central, foi publicado nesta segunda-feira (17/11) pelo site Mercado Mineiro, que fez a comparação com o preço médio da mesma cesta de produtos em novembro do ano passado.

O produto da ceia de Natal que registrou maior alta no preço médio no período de um ano foi o quilo da castanha-do-Pará inteira, que subiu de R$ 111,54 para R$ 185,08, uma variação de 65,93%. Já o quilo do damasco teve um aumento médio de 41%, saltando de R$ 95,15 para R$ 131,53.

Enquanto o preço médio do quilo do bacalhau Saithe foi de R$ 69,61 para R$ 87,10, um aumento de 25,12%, o do Bacalhau do Porto caiu de R$ 195,43 para R$ 173,92, uma redução de 11,01%.

Os preços médios das frutas típicas da mesa de Natal também apresentaram queda: o quilo da ameixa nacional foi de R$ 28,80 para R$ 20,80 (-27,80%); as ameixas importadas custavam R$ 32,68 em novembro de 2024, mas agora são vendidas por R$ 28,38 (-13,16%); o quilo do pêssego caiu de R$ 20,85 para R$ 17,18 (-17,58%); enquanto o preço médio da uva Itália caiu de R$ 36,92 para R$ 27,53 (-25,42%). Confira a variação de outros produtos típicos da ceia de Natal:

Produto Preço Nov/2024 Preço Nov/2025 Variação Ave Supreme Sadia (quilo) R$ 27,49 R$ 31,48 14,51% Frutas cristalizadas (quilo) R$ 18,91 R$ 23,16 22,47% Nozes com casca (quilo) R$ 47,56 R$ 58,33 22,65% Uva passa preta (quilo) R$ 30,93 R$ 36,62 18,40% Panetone de fabricação própria (500g) R$ 13,41 R$ 15,20 13,37% Panetone Aymoré (500g) R$ 19,99 R$ 25,86 29% Panetone Bauducco (400g) R$ 21,89 R$ 26,26 19,94% Chocotone Bauducco (450g) R$ 30,65 R$ 34,65 13% Caixa de bombons Lacta (378g) R$ 15,68 R$ 16,52 5,36% Caixa de bombons Garoto (355g) R$ 13,35 R$ 15,63 17,10% Caixa de bombons Nestlé (375g) R$ 13,49 R$ 16,25 20%

A pesquisa também mostrou que existe uma grande variação de preço para o mesmo tipo de produto. No entanto, o Mercado Mineiro destaca que, antes de comprar, é importante levar em consideração a qualidade desses produtos.

O quilo do Bacalhau do Porto em Belo Horizonte custa entre R$ 119,80 e R$ 219,90, uma diferença de 83,56%. Já o preço do bacalhau Saithe varia 200,8%, ficando entre R$ 49,80 a R$ 149,80.

O quilo do pernil com osso custa entre R$ 17,80 e R$ 30,59, uma variação de 71,85%. Já o quilo do lombo suíno custa de R$ 23,99 a R$ 29,89, uma diferença de 24,59%. Confira a seguir a variação de outros produtos típicos da cesta de Natal:

Produto Preço mínimo Preço máximo Variação Frutas cristalizadas (quilo) R$ 18,90 R$ 27,90 47,62% Ameixa seca sem caroço (quilo) R$ 39,90 R$ 69,90 75,19% Amêndoas laminadas (quilo) R$ 99,90 R$ 127,20 27,33% Nozes com casca (quilo) R$ 49,90 R$ 70 40,28% Nozes sem casca (quilo) R$ 99,20 R$ 125 26,01% Castanha de caju torrada (quilo) R$ 94,90 R$ 124,90 31,61% Passas pretas (quilo) R$ 32,90 R$ 40 21,58% Castanha-do-Pará inteira (quilo) R$ 165 R$ 199,90 21,15% Ameixa seca sem caroço (quilo) R$ 39.90 R$ 69,90 75% Ameixa nacional (quilo) R$ 13,90 R$ 28 101,44% Pêssego (quilo) R$ 6,99 R$ 29,90 327,75% Ameixa importada (quilo) R$ 21,90 R$ 39,90 82,19% Uva Thompson (500g) R$ 5,99 R$ 15 150% Panetone fabricação própria (500g) R$ 10,80 R$ 19,95 84,72% Panetone Seven Boys (400g) R$ 15,99 R$ 19,99 25,02% Caixa de bombons Lacta (378g) R$ 13,90 R$ 18,48 32,95% Caixa de bombons Garoto (355g) R$ 11,99 R$ 17,99 50,04%

