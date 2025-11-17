Produtos de Natal estão até 65% mais caros em relação ao ano passado
Castanha-do-Pará e damasco encabeçam a lista dos produtos que registraram maior variação de preço em relação a 2024. As frutas apresentaram queda
A maioria dos produtos típicos da ceia de Natal tiveram aumento em relação ao ano passado em Belo Horizonte, enquanto alguns itens desta cesta estão mais baratos. O levantamento, realizado entre 12 e 14 de novembro em vários supermercados e lojas do Mercado Central, foi publicado nesta segunda-feira (17/11) pelo site Mercado Mineiro, que fez a comparação com o preço médio da mesma cesta de produtos em novembro do ano passado.
O produto da ceia de Natal que registrou maior alta no preço médio no período de um ano foi o quilo da castanha-do-Pará inteira, que subiu de R$ 111,54 para R$ 185,08, uma variação de 65,93%. Já o quilo do damasco teve um aumento médio de 41%, saltando de R$ 95,15 para R$ 131,53.
Enquanto o preço médio do quilo do bacalhau Saithe foi de R$ 69,61 para R$ 87,10, um aumento de 25,12%, o do Bacalhau do Porto caiu de R$ 195,43 para R$ 173,92, uma redução de 11,01%.
Os preços médios das frutas típicas da mesa de Natal também apresentaram queda: o quilo da ameixa nacional foi de R$ 28,80 para R$ 20,80 (-27,80%); as ameixas importadas custavam R$ 32,68 em novembro de 2024, mas agora são vendidas por R$ 28,38 (-13,16%); o quilo do pêssego caiu de R$ 20,85 para R$ 17,18 (-17,58%); enquanto o preço médio da uva Itália caiu de R$ 36,92 para R$ 27,53 (-25,42%). Confira a variação de outros produtos típicos da ceia de Natal:
|Produto
|Preço Nov/2024
|Preço Nov/2025
|Variação
|Ave Supreme Sadia (quilo)
|R$ 27,49
|R$ 31,48
|14,51%
|Frutas cristalizadas (quilo)
|R$ 18,91
|R$ 23,16
|22,47%
|Nozes com casca (quilo)
|R$ 47,56
|R$ 58,33
|22,65%
|Uva passa preta (quilo)
|R$ 30,93
|R$ 36,62
|18,40%
|Panetone de fabricação própria (500g)
|R$ 13,41
|R$ 15,20
|13,37%
|Panetone Aymoré (500g)
|R$ 19,99
|R$ 25,86
|29%
|Panetone Bauducco (400g)
|R$ 21,89
|R$ 26,26
|19,94%
|Chocotone Bauducco (450g)
|R$ 30,65
|R$ 34,65
|13%
|Caixa de bombons Lacta (378g)
|R$ 15,68
|R$ 16,52
|5,36%
|
Caixa de bombons Garoto (355g)
|R$ 13,35
|R$ 15,63
|17,10%
|Caixa de bombons Nestlé (375g)
|R$ 13,49
|R$ 16,25
|20%
Fonte: Mercado Mineiro
A pesquisa também mostrou que existe uma grande variação de preço para o mesmo tipo de produto. No entanto, o Mercado Mineiro destaca que, antes de comprar, é importante levar em consideração a qualidade desses produtos.
O quilo do Bacalhau do Porto em Belo Horizonte custa entre R$ 119,80 e R$ 219,90, uma diferença de 83,56%. Já o preço do bacalhau Saithe varia 200,8%, ficando entre R$ 49,80 a R$ 149,80.
O quilo do pernil com osso custa entre R$ 17,80 e R$ 30,59, uma variação de 71,85%. Já o quilo do lombo suíno custa de R$ 23,99 a R$ 29,89, uma diferença de 24,59%. Confira a seguir a variação de outros produtos típicos da cesta de Natal:
|Produto
|Preço mínimo
|Preço máximo
|Variação
|Frutas cristalizadas (quilo)
|R$ 18,90
|R$ 27,90
|47,62%
|Ameixa seca sem caroço (quilo)
|R$ 39,90
|R$ 69,90
|75,19%
|Amêndoas laminadas (quilo)
|R$ 99,90
|R$ 127,20
|27,33%
|Nozes com casca (quilo)
|R$ 49,90
|R$ 70
|40,28%
|Nozes sem casca (quilo)
|R$ 99,20
|R$ 125
|26,01%
|Castanha de caju torrada (quilo)
|R$ 94,90
|R$ 124,90
|31,61%
|Passas pretas (quilo)
|R$ 32,90
|R$ 40
|21,58%
|Castanha-do-Pará inteira (quilo)
|R$ 165
|R$ 199,90
|21,15%
|Ameixa seca sem caroço (quilo)
|R$ 39.90
|R$ 69,90
|75%
|Ameixa nacional (quilo)
|R$ 13,90
|R$ 28
|101,44%
|Pêssego (quilo)
|R$ 6,99
|R$ 29,90
|327,75%
|Ameixa importada (quilo)
|R$ 21,90
|R$ 39,90
|82,19%
|Uva Thompson (500g)
|R$ 5,99
|R$ 15
|150%
|Panetone fabricação própria (500g)
|R$ 10,80
|R$ 19,95
|84,72%
|
Panetone Seven Boys (400g)
|R$ 15,99
|R$ 19,99
|25,02%
|Caixa de bombons Lacta (378g)
|R$ 13,90
|R$ 18,48
|32,95%
|Caixa de bombons Garoto (355g)
|R$ 11,99
|R$ 17,99
|50,04%
Fonte: Mercado Mineiro
