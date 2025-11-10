'Dor no bolso': prato feito tem aumento de preço de quase 20% em BH

O preço médio do prato feito, o PF, em Belo Horizonte subiu 17,69% nos últimos 12 meses, aponta pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro entre os dias 4 e 6 de novembro.

Considerado uma opção segura para quem almoça fora e não pode se dar ao luxo da “loteria” que é pesar uma refeição na balança, o PF está custando em média R$ 31,19; em novembro de 2024, o valor era de R$ 26,50.

Nessa mesma lógica, os preços do marmitex também ficaram mais “salgados” nesse período. Enquanto o marmitex grande subiu 11%, de R$ 23,70 para R$ 26,31, o pequeno sofreu reajuste de 7,79% nos últimos 12 meses, saltando de R$ 18,23 para R$ 19,65.

Já o preço médio do quilo, geralmente em restaurantes self-services com balança, subiu 6,13%, passando de R$ 67,82 para R$ 71,98.

A pesquisa apurou que o preço médio das bebidas também registrou aumento. O refrigerante em lata subiu 15%, de R$ 5,61 para R$ 6,46, enquanto o suco natural foi reajustado em 21%, de R$ 6,29 para R$ 7,63.

Qual é o custo mensal de almoçar fora em BH?

O Mercado Mineiro simulou o custo médio mensal da refeição para quem almoça fora todos os dias, incluindo fins de semana. Se a opção for um marmitex grande acompanhado por um suco, o gasto mensal médio seria de R$ 1.018,11, um aumento de 13% em relação a novembro de 2024, quando a mesma refeição custava R$ 889,91.

Optando-se por um prato feito acompanhado por um refrigerante em lata, o preço médio mensal da refeição totalizaria R$ 1.129,42, contra R$ 983,77 de 12 meses atrás, um acréscimo de 15%.

Se o almoço for a quilo, considerando 500 gramas de comida mais um suco, o valor mensal seria de R$ 1.308,57, alta de 8% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando essa refeição custava R$ 1.206,20.

Variação de preços entre os restaurantes pode chegar a 900%

A variação de preços entre os 97 restaurantes e self-services consultados pela pesquisa na capital mineira é grande. O quilo da comida custa de R$ 19,99 a R$ 199,90, uma variação de 900%. O preço do prato feito ficou entre R$ 16 e R$ 78, diferença de 387,5%.

Já o marmitex grande é vendido entre R$ 15,90 e R$ 44,90, variação de 182%, enquanto o marmitex pequeno custa entre R$ 11,50 e R$ 28,90, diferença de 151,3%. Dentre as bebidas, o suco natural de laranja de 300 ml pode custar de R$ 5 a R$ 14, 180% de diferença, enquanto um refrigerante em lata de 350 ml pode custar de R$ 4,50 a R$ 9,90, variação de 120%.

O Mercado Mineiro ressalta que a elevada diferença de preços entre os estabelecimentos pode ser justificada pela variedade de opções, localização do estabelecimento e, em alguns casos, devido à qualidade.