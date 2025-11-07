Assine
overlay
Início Economia
IPCA

Inflação em BH tem queda impulsionada por baixa na gasolina

Para as famílias com renda entre um e cinco salários mínimos, a queda da inflação medida pelo IPCR-BH foi maior

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
07/11/2025 12:34

compartilhe

SIGA
x
Petrobras reduziu preço da gasolina A em 4,9% para as distribuidoras
Petrobras reduziu preço da gasolina A em 4,9% para as distribuidoras crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press.

A inflação em Belo Horizonte recuou 0,05% em outubro, conforme medição do IPCA-BH pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis (Ipead) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O índice contrariou a alta de 0,05% em setembro. A queda é impulsionada principalmente pelas baixas de 3,72% no preço da gasolina comum, de 4,09% na tarifa de energia elétrica residencial e de 0,82% para automóveis novos.

O preço do combustível baixou após a Petrobras reduzir em 4,9% o valor da gasolina A às distribuidoras no fim de outubro.

Leia Mais

Por outro lado, os itens com maior alta nos preços foram joias (14,10%), condomínio residencial (1,28%) e lanche (1,82%).

Queda maior no IPCR

Para as famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos, a queda da inflação, medida pelo IPCR-BH, foi maior - de 0,16%. Em setembro, também havia tido baixa, de 0,08%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme o Ipead, a inflação medida pelo IPCA-BH nos últimos 12 meses é de 4,75%, e pelo IPCR-BH, 4,55%.

Tópicos relacionados:

bh inflacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay