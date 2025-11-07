Inflação em BH tem queda impulsionada por baixa na gasolina

A inflação em Belo Horizonte recuou 0,05% em outubro, conforme medição do IPCA-BH pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis (Ipead) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O índice contrariou a alta de 0,05% em setembro. A queda é impulsionada principalmente pelas baixas de 3,72% no preço da gasolina comum, de 4,09% na tarifa de energia elétrica residencial e de 0,82% para automóveis novos.

O preço do combustível baixou após a Petrobras reduzir em 4,9% o valor da gasolina A às distribuidoras no fim de outubro.

Por outro lado, os itens com maior alta nos preços foram joias (14,10%), condomínio residencial (1,28%) e lanche (1,82%).

Queda maior no IPCR

Para as famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos, a queda da inflação, medida pelo IPCR-BH, foi maior - de 0,16%. Em setembro, também havia tido baixa, de 0,08%.

Conforme o Ipead, a inflação medida pelo IPCA-BH nos últimos 12 meses é de 4,75%, e pelo IPCR-BH, 4,55%.