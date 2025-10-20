Petrobras reduz preço da gasolina; veja novos valores

A Petrobras vai reduzir, a partir desta terça-feira (21/10), o preço de venda da gasolina A para as distribuidoras em 4,9%. A redução média é de R$ 0,14 por litro. O novo valor passará a ser R$ 2,71 por litro.

A gasolina A é produzida pelas refinarias de petróleo e entregue às distribuidoras, que fazem adição obrigatória de 27% de etanol para formar a gasolina C, que é a vendida aos consumidores finais. Ainda há a adição de impostos que impacta o valor final do produto.

É a segunda redução de preços da gasolina neste ano. Segundo dados da Petrobras, desde dezembro de 2022, os valores caíram R$ 0,36 por litro, ou 22,4%, considerando a inflação.

E o diesel?

Já o diesel A permanece no mesmo valor. Em média, R$ 3,27 por litro. Em 2025, o combustível passou por três reduções de preço pela Petrobras.

