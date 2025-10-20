Setor automotivo corre para atender obrigatoriedade de frenagem automática

As principais montadoras do setor automotivo do país desembolsaram R$ 44 milhões em um projeto no SENAI Park, em Suape, Pernambuco, para desenvolver sensores de radar mais acessíveis.

A iniciativa antecipa a nova regra do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que prevê a obrigatoriedade de sistemas automáticos de frenagem em veículos a partir de 2026, com adoção plena até 2029.

Atualmente, o mecanismo, conhecido como frenagem automática de emergência, é importado e usado quase exclusivamente em modelos de luxo. O objetivo é produzir a tecnologia no Brasil, reduzindo custos e evitando dependência externa.

Há receio no setor automotivo de que a exigência repita o caso do airbag, quando parte dos carros populares deixou de ser fabricada por inviabilidade econômica.