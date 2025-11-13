Assine
OLHO NAS COMPRAS

Ministério emite alerta para azeites fraudados; saiba quais marcas

Produtos fiscalizados não atendem aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos por lei

Agência Brasil
Agência Brasil
Repórter
13/11/2025 18:08

Garrafas de azeite; imagem meramente ilustrativa
Garrafas de azeite; imagem meramente ilustrativa crédito: Ministério da Agricultura e Pecuária/Divulgação

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu um alerta aos consumidores sobre a comercialização e o consumo de azeites de oliva fraudados. Os produtos foram fiscalizados pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária. De acordo com o órgão, eles não atendem aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela legislação.  

As amostras coletadas pelo departamento foram analisadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária, que confirmou a presença de outros tipos de óleos vegetais na composição, o que caracteriza fraude.  

Confira as marcas e lotes inspecionados que foram considerados impróprios

  • Marca Royal, lote 255001, da T. Globo Importação e Exportação LTDA., com registro no Mapa;
  • Marca Godio, lote 246002, da Super Rede Distribuidora, Importadora e Exportadora de Mercadorias em Geral LTDA., com registro no Mapa;
  • Marca La Vitta, lote 24081, da MM Distribuidora de Alimentos Cravinhos LTDA., sem registro no Mapa;
  • Marca Santa Lucia, lote HLF 42350, da Comercial Alimentícia e Importadora Capital Mineira LTDA., com registro no Mapa

O ministério orienta aos consumidores interromper imediatamente o uso dos produtos, caso tenham adquirido. Lembra, ainda, que é possível solicitar a substituição do produto, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. 

Aos comerciantes, o Mapa reforça que a comercialização desses produtos constitui infração grave.  

"Os estabelecimentos que mantêm os itens à venda podem ser responsabilizados", disse o ministério, em nota.  

 

