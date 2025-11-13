Seu azeite é puro? Aprenda a identificar fraudes e fazer a melhor compra

Uma operação recente do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) que proibiu a venda de diversas marcas de azeite de oliva acendeu um alerta para os consumidores. A fraude, que envolve a mistura de outros óleos ou o uso de produtos de qualidade inferior, como o lampante, levanta uma dúvida importante na hora de ir ao mercado.

Leia: Anvisa proíbe venda de azeite, chá do milagre e sal do Himalaia; veja

Para evitar cair em armadilhas e levar para casa um produto adulterado, alguns cuidados simples podem fazer toda a diferença. Observar o rótulo, a embalagem e até mesmo fazer um teste de sabor são passos essenciais para garantir um azeite puro e de qualidade na sua mesa.

O que observar antes de comprar

A primeira análise começa no rótulo. Procure sempre pela classificação "extravirgem", que indica a maior qualidade. A acidez máxima permitida para essa categoria é de 0,8%. Essa informação costuma estar visível na embalagem e é um indicador técnico importante.

Verifique a data de fabricação. Azeites não melhoram com o tempo, então prefira os mais recentes. Um produto colhido e envasado há menos de um ano tende a preservar melhor suas propriedades de sabor e aroma.

Leia: 5 sinais para identificar um azeite de oliva que não é confiável

A embalagem também importa. Dê preferência a garrafas de vidro escuro ou latas, que protegem o azeite da luz e da oxidação, fatores que degradam o sabor e os nutrientes. Evite garrafas transparentes ou de plástico, que não oferecem a mesma proteção.

Outra dica valiosa é olhar a origem. Produtos que indicam "produzido e envasado" no mesmo local, geralmente um país com tradição na olivicultura como Portugal, Espanha, Itália ou Grécia, costumam ser mais confiáveis.

Testes práticos em casa

Ao abrir a garrafa, o aroma é o primeiro sinal. Um bom azeite extravirgem tem cheiro frutado, que pode lembrar grama cortada, tomate, maçã ou outras frutas. Desconfie se não sentir cheiro algum ou se o aroma for de ranço, algo parecido com mofo.

Um mito popular sugere colocar o azeite na geladeira para ver se ele congela. No entanto, este teste não é confiável. Diferentes tipos de azeitona produzem óleos com composições variadas, que solidificam em temperaturas distintas. Portanto, um azeite puro pode não endurecer completamente.

O teste final está no paladar. Coloque uma pequena quantidade na boca e avalie as sensações. Um azeite de qualidade deve ter um toque amargo e picante na garganta. Essa picância é sinal da presença de polifenóis, poderosos antioxidantes que fazem bem à saúde. Se o azeite não tiver sabor ou deixar uma sensação gordurosa na boca, é um mau sinal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.