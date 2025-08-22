Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O azeite de oliva é presença garantida em muitas cozinhas, mas nem sempre a garrafa que chega à mesa tem a qualidade esperada. Entre adulterações comuns, quando o azeite é misturado a óleos de menor valor correndo o risco de estar estragado, muitos indivíduos consomem sem perceber alterações no sabor e até perdem o alimento por armazenamento inadequado.

Reconhecer os sinais de que o azeite já não serve mais ou de que pode não ser 100% puro é fundamental tanto para a saúde quanto para evitar desperdícios.

Como o azeite pode ser adulterado ou perder qualidade

O azeite é um dos produtos mais valorizados do mercado e, por isso, está entre os mais suscetíveis a adulterações. Algumas fraudes incluem a mistura de óleos refinados ou de sementes, o que reduz a qualidade do produto. Além disso, mesmo um azeite puro pode estragar se não for bem armazenado. A exposição à luz, ao calor e ao ar acelera a oxidação, deixando o líquido rançoso e impróprio para o consumo.

Sinais de que o azeite está estragado

Identificar um azeite deteriorado não é difícil quando se presta atenção em alguns detalhes:

Cheiro: aroma adocicado ou semelhante a cera velha é sinal de rancificação;



aroma adocicado ou semelhante a cera velha é sinal de rancificação; Sabor: gosto metálico, azedo ou de gordura rançosa indica perda da qualidade;



gosto metálico, azedo ou de gordura rançosa indica perda da qualidade; Cor: embora varie naturalmente entre verde e dourado, mudanças bruscas, como tonalidade turva ou escura demais, podem apontar problemas;



embora varie naturalmente entre verde e dourado, mudanças bruscas, como tonalidade turva ou escura demais, podem apontar problemas; Textura: formação de resíduos sólidos em temperatura ambiente pode indicar alteração, especialmente se não estiver frio.

Atenção aos sinais de aroma, sabor e conservação garante mais segurança no consumo e evita desperdício

Truques simples para identificar azeite adulterado

Alguns métodos caseiros ajudam a perceber se o azeite foi misturado:

Teste da geladeira

Ao ser colocado em um copo no refrigerador, o azeite extravirgem tende a solidificar parcialmente; se permanecer totalmente líquido, pode haver mistura com outros óleos.

Teste da chama

Pingar um pouco em um pavio ou algodão e acender pode revelar a pureza, já que o azeite puro queima de forma constante; adulterados costumam falhar.

Observação sensorial

Aroma fresco e frutado é característico do azeite de oliva extravirgem; adulterados podem ter cheiro neutro demais ou artificial.

Esses métodos não substituem análises laboratoriais, mas ajudam a levantar suspeitas em casa.

Como conservar azeite corretamente

Para manter o azeite em boas condições por mais tempo, alguns cuidados são fundamentais: