Lula volta a Minas Gerais mês que vem para evento com prefeitos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Belo Horizonte em dezembro para a abertura da Caravana Federativa, que ocorrerá na capital mineira entre os dias 11 e 12 de dezembro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (19/11) pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em suas redes sociais.

A caravana reunirá na capital gestores públicos e representantes de órgãos federais que ficarão à disposição para atender prefeituras e órgãos estaduais. O evento será realizado no Centro de Exposição Expominas, no bairro Gameleira.

Essa será a nona visita de Lula a Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, neste ano.

“Vamos receber prefeitos, vereadores, lideranças e movimentos sociais para acolher demandas, receber propostas e qualificar projetos que fortaleçam ações essenciais para o desenvolvimento dos municípios”, afirmou Silveira em suas redes sociais.

Segundo ele, durante a caravana, representantes do governo federal apresentarão os principais projetos do Governo Lula, entre eles o Gás do Povo, cujo lançamento nacional foi em Belo Horizonte, também com a presença de Lula, em sua última visita à capital mineira, em agosto deste ano.

“Minas voltou de vez ao mapa de investimentos do Governo do Brasil, e agora, é a vez de ampliar ainda mais o diálogo e a parceria com os nossos municípios. Será uma honra receber mais uma vez o nosso presidente em Minas Gerais”, afirmou Silveira.