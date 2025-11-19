Assine
overlay
Início Política
TEXTO APROVADO

Lula sobre PL Antifacção da Câmara: 'Favorece quem quer escapar da lei'

O chefe do Executivo defendeu que haja "diálogo" e "responsabilidade" durante a análise do texto no Senado

Publicidade
Carregando...
VC
Victor Correia - Correio Braziliense
VC
Victor Correia - Correio Braziliense
Repórter
19/11/2025 15:12

compartilhe

SIGA
x
O presidente Lula, ao associar a crise climática às tragédias recentes – o tornado paranaense, o furacão Melissa no Caribe –, politizou a questão
Texto de Derrite desagradou o governo federal crédito: Pablo Porciuncula/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta quarta-feira (19/11) o Projeto de Lei (PL) Antifacção aprovado ontem (18/11) pela Câmara dos Deputados. Segundo Lula, o texto aprovado altera pontos centrais da proposta enviada pelo Executivo, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O chefe do Executivo defendeu ainda que haja “diálogo” e “responsabilidade” durante a análise do texto no Senado e reforçou que a prioridade da gestão federal é fortalecer a Polícia Federal, ampliar a integração no combate ao crime e investir em ações de inteligência.

“Precisamos de leis firmes e seguras para combater o crime organizado. O projeto aprovado ontem pela Câmara alterou pontos centrais do PL Antifacção que nosso governo apresentou. Do jeito que está, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei”, escreveu Lula nas redes.

“É importante que prevaleça, no Senado, o diálogo e a responsabilidade na análise do projeto para que o Brasil tenha de fato instrumentos eficazes no enfrentamento às facções criminosas”, acrescentou.

Leia Mais

Fortalecimento da PF

O PL Antifacção foi aprovado ontem na Câmara por 370 votos a 110. Apesar de o texto ter sido enviado pelo Planalto, o relator da matéria, Guilherme Derrite (PP-SP), fez uma série de alterações que foram criticadas pelo Executivo, como a retirada de recursos da Polícia Federal.

“O compromisso do Governo do Brasil é com uma agenda legislativa que fortaleça as ações da Polícia Federal, garanta maior integração entre as forças de segurança e amplie o trabalho de inteligência para enfrentar as facções nos territórios onde elas tentam se impor”, disse ainda o presidente Lula.

“Mas especialmente para atingir as estruturas de comando que sustentam e financiam seus crimes. Estamos do lado do povo brasileiro e não abriremos mão de combater de verdade toda a cadeia do crime organizado”, emendou.

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados crime-organizado faccao-criminosa guilherme-derrite lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay