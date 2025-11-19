PL Antifacção: veja como votaram os deputados mineiros no projeto

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite dessa terça-feira (18/11), o Projeto de Lei Antifacção, que cria um novo marco legal para o enfrentamento ao crime organizado no país. O texto, relatado pelo deputado Guilherme Derrite (PP-SP), recebeu 370 votos favoráveis e 110 contrários, além de três abstenções, após a apresentação da sexta versão do parecer. Entre os mineiros, 38 votaram a favor, 13 foram contrários e 2 não registraram voto (veja a lista completa no final da matéria). O projeto segue agora para análise do Senado.

O painel de votação expôs dissidências pontuais dentro de algumas bancadas mineiras. No Avante, que registrou quatro votos favoráveis ao projeto, André Janones foi o único a se posicionar contra, se distanciando da maioria do partido e se alinhando ao bloco que rejeitou o texto.



Já no PDT, Mário Heringer votou a favor, enquanto Duda Salabert se posicionou contra. O contraste evidencia a heterogeneidade da bancada pedetista em Minas, que reuniu perfis políticos distintos e acabou se dividindo na análise do projeto.

Em suas redes sociais, Duda justificou que é a favor de combater o crime organizado e ressaltou que nenhum criminoso pode ser privilegiado. No entanto, avaliou que o texto aprovado ontem contém “uma armadilha”. Segundo ela, ao focar apenas em organizações classificadas como “ultraviolentas”, o projeto deixa de alcançar chefes e financiadores que atuam no mercado financeiro, em escritórios e na política.

“Mesmo após várias mudanças, o PL ainda enfraquece a Polícia Federal, retirando a centralidade de quem tem estrutura para enfrentar o crime organizado no país. Espero que o Senado corrija esse erro e construa um texto que combata de fato o crime de ponta a ponta”, escreveu.

Votou errado

No PL, que deu nove votos pelo “sim”, Eros Biondini foi o único deputado da sigla a votar “não”. Pouco depois da votação, o parlamentar afirmou que votou por engano em razão da instabilidade da sua conexão de internet. “Sou totalmente a favor de classificar esses narcoterroristas como terroristas no Brasil. Corrigi através de ofício o meu voto por estar em trânsito e ter me confundido ao teclar”, disse em suas redes sociais.

Entenda o projeto

O projeto endurece penas, cria novas tipificações criminais e estabelece mecanismos nacionais de combate às organizações criminosas, como bloqueio patrimonial, intervenção em empresas usadas para lavagem de dinheiro e regras mais rígidas para progressão de regime. Também prevê a criação de um banco nacional de integrantes de facções e medidas para agilizar processos, como audiências de custódia por videoconferência.

Apesar de o texto ter sido proposto originalmente pelo Executivo, parlamentares da base governo tentaram adiar a votação pois estavam insatisfeitos com a relatoria apresentada por Derrite, que classificou a versão inicial enviada pelo Planalto como “fraca”. Mesmo com ajustes ao longo das últimas semanas, o relator afirmou que o plenário entregou um texto “robusto”, apesar das “falsas narrativas impostas”, segundo ele.

A bancada mineira acompanhou o movimento do plenário e votou majoritariamente a favor da proposta. Deputados de partidos como PL, PSD, Avante, Republicanos, PP e PRD apoiaram o endurecimento das regras contra facções. Já parlamentares do PT e do PSOL se posicionaram contra.

Confira os principais pontos da proposta:

Cria um arcabouço nacional de enfrentamento ao crime organizado, com instrumentos de inteligência, bloqueio patrimonial, intervenção em empresas usadas por facções e fortalecimento da execução penal.

Prevê aperfeiçoamento das tipificações penais, incluindo condutas de domínio territorial, sabotagem de serviços públicos, ataques a forças de segurança, sequestro de aeronaves e “novo cangaço”.

Determina o agravamento de penas, com mínima de 20 anos e máxima de até 40 anos, podendo chegar a 66 anos para líderes de organizações criminosas, medidas assecuratórias e bloqueio patrimonial, permitindo sequestro e indisponibilidade de bens físicos, digitais e financeiros, inclusive de terceiros envolvidos com o crime organizado.

Determina a intervenção de pessoas jurídicas para impedir que empresas sejam usadas para lavagem de dinheiro e permitindo recuperação de atividades e bens lícitos e o fortalecimento da execução penal, com cumprimento em presídios federais de segurança máxima para líderes de facções, além de regras mais rígidas de progressão de regime e vedação de benefícios como auxílio reclusão para dependentes de criminosos.

Prevê medidas para agilizar processos e reduzir custos, como a realização de audiências de custódia por videoconferência, perdimento cautelar de bens ainda na fase de inquérito e definição de julgamentos em Varas Criminais Colegiadas para homicídios ligados a organizações criminosas, evitando o Tribunal do Júri.

Determina a criação do Banco Nacional de Membros de “Organizações Criminosas Ultraviolentas”, interoperável com bancos estaduais, e ações civis de perdimento de bens imprescritíveis. A destinação dos bens apreendidos será para fundos de segurança pública estaduais ou, quando houver participação da Polícia Federal, para o Fundo Nacional de Segurança Pública.

Veja como votaram os deputados mineiros

Votaram sim:

Aécio Neves (PSDB-MG)

Ana Paula Leão (PP-MG)

Bruno Farias (Avante-MG)

Delegada Ione (Avante-MG)

Delegado Marcelo (União-MG)

Diego Andrade (PSD-MG)

Dimas Fabiano (PP-MG)

Domingos Sávio (PL-MG)

Dr. Frederico (PRD-MG)

Emidinho Madeira (PL-MG)

Euclydes Pettersen (Republicanos-MG)

Fabiano Cazeca (PRD-MG)

Fred Costa (PRD-MG)

Greyce Elias (Avante-MG)

Hercílio Diniz (MDB-MG)

Igor Timo (PSD-MG)

Junio Amaral (PL-MG)

Lafayette Andrada (Republicanos-MG)

Lincoln Portela (PL-MG)

Luis Tibé (Avante-MG)

Luiz Fernando (PSD-MG)

Marcelo Álvaro (PL-MG)

Mário Heringer (PDT-MG)

Mauricio do Vôlei (PL-MG)

Misael Varella (PSD-MG)

Newton Cardoso Jr (MDB-MG)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

Pinheirinho (PP-MG)

Rafael Simoes (União-MG)

Rodrigo de Castro (União-MG)

Rosângela Reis (PL-MG)

Samuel Viana (Republicanos-MG)

Sergio Santos (Podemos-MG)

Stefano Aguiar (PSD-MG)

Weliton Prado (Solidariedade-MG)

Zé Silva (Solidariedade-MG)

Zé Vitor (PL-MG)

Votaram não:

Ana Pimentel (PT-MG)

André Janones (Avante-MG)

Célia Xakriabá (PSOL-MG)

Dandara (PT-MG)

Duda Salabert (PDT-MG)

Eros Biondini (PL-MG)

Leonardo Monteiro (PT-MG)

Miguel Ângelo (PT-MG)

Padre João (PT-MG)

Patrus Ananias (PT-MG)

Paulo Guedes (PT-MG)

Reginaldo Lopes (PT-MG)

Rogério Correia (PT-MG)

Não votaram: