Incêndio atinge pavilhão da COP30

Um incêndio atingiu um dos pavilhões onde é realizada a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), em Belém (PA), no início da tarde desta quinta-feira (20/11).

O fogo surgiu no Pavilhão dos Países, na chamada “Blue Zone” do evento, por volta das 14h e gerou correria e tumulto entre os presentes. O local é onde se reúnem negociadores e ministros. Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, o incêndio foi controlado em menos de 30 minutos.

Informações preliminares do governo do Pará indicam que o fogo teria começado no pavilhão da Índia, perto da entrada da COP30. Segundo o governador Helder Baralho (MDB), ninguém ficou ferido.

Incêndio na COP30

O chefe do Executivo paraense disse à GloboNews que as autoridades lidam com duas hipóteses principais no momento: falha em um gerador ou curto-circuito em um stand no evento.

A COP30 está paralisada, e a ONU aguarda orientações do Corpo de Bombeiros para retomar as atividades. Todas as áreas do evento foram evacuadas.

Esta quinta-feira (20/11) é o penúltimo dia da conferência. A reta final costuma ser o momento em que os negociadores fecham acordos no evento.

Matéria em atualização.

