Assine
overlay
Início Política
A CAMINHO DO STF

Lula indica Jorge Messias para ministro do STF

Nome do advogado-geral da União foi confirmado após reunião no Palácio da Alvorada; saiba quem é o indicado

Publicidade
Carregando...
RS
Renato Scapolatempore
RS
Renato Scapolatempore
Repórter
20/11/2025 13:00 - atualizado em 20/11/2025 13:09

compartilhe

SIGA
x
Quem é Jorge Messias, o nome de Lula que agita os bastidores do STF
Jorge Messias é o indicado por Lula para assumir o lugar de Barroso no STF crédito: AFP

O advogado-geral da União, Jorge Messias, é o indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. A confirmação se deu na tarde desta quinta-feira, após Lula se reunir com Messias no Palácio da Alvorada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Jorge Messias disputava com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) a indicação, mas o parlamentar acabou sendo descartado pelo presidente no início desta semana. Ele foi avisado de que o advogado-geral da União seria o nome para a vaga de Barroso.

Jorge Rodrigo Araújo Messias nasceu em 25 de fevereiro de 1980, na cidade de Recife (PE). Ele se formou em direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Posteriormente, obteve mestrado e doutorado em “Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional” pela Universidade de Brasília (UnB).

Leia Mais

Desde 2007, Jorge Messias integra a Procuradoria da Fazenda Nacional, carreira vinculada à AGU (Advocacia-Geral da União). Já atuou como procurador no Banco Central do Brasil e no BNDES. Exerceu cargos jurídicos importantes no Poder Executivo: foi consultor jurídico nos Ministérios da Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação; também foi secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior no MEC.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No governo de Dilma Rousseff, ocupou a função de subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência. Integrou a equipe de transição do governo Lula, no grupo técnico de transparência, integridade e controle.

Em 1º de janeiro de 2023, foi nomeado advogado-geral da União pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No cargo, ele representa a União judicialmente, presta consultoria jurídica ao governo e defende os interesses do Estado em várias esferas.

Tópicos relacionados:

jorge-messias lula politica stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay