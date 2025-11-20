Lula indica Jorge Messias para ministro do STF

O advogado-geral da União, Jorge Messias, é o indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. A confirmação se deu na tarde desta quinta-feira, após Lula se reunir com Messias no Palácio da Alvorada.



Jorge Messias disputava com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) a indicação, mas o parlamentar acabou sendo descartado pelo presidente no início desta semana. Ele foi avisado de que o advogado-geral da União seria o nome para a vaga de Barroso.

Jorge Rodrigo Araújo Messias nasceu em 25 de fevereiro de 1980, na cidade de Recife (PE). Ele se formou em direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Posteriormente, obteve mestrado e doutorado em “Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional” pela Universidade de Brasília (UnB).



Desde 2007, Jorge Messias integra a Procuradoria da Fazenda Nacional, carreira vinculada à AGU (Advocacia-Geral da União). Já atuou como procurador no Banco Central do Brasil e no BNDES. Exerceu cargos jurídicos importantes no Poder Executivo: foi consultor jurídico nos Ministérios da Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação; também foi secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior no MEC.



No governo de Dilma Rousseff, ocupou a função de subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência. Integrou a equipe de transição do governo Lula, no grupo técnico de transparência, integridade e controle.

Em 1º de janeiro de 2023, foi nomeado advogado-geral da União pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No cargo, ele representa a União judicialmente, presta consultoria jurídica ao governo e defende os interesses do Estado em várias esferas.