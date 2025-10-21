O ponto fraco de Pacheco, azarão ao STF, junto ao bolsonarismo

Senadores bolsonaristas apontam um ponto fraco de Rodrigo Pacheco na hoje remota hipótese de ele ser indicado por Lula ao STF — o amplo favoritismo é do AGU, Jorge Messias. Essa fragilidade seria a posição do ex-presidente do Senado sobre a legalização do aborto.

Pacheco nunca declarou ser a favor ou contra a pauta, mas, à frente do Congresso, posicionou-se contra o PL do Aborto, que equipara a prática, mesmo em casos de estupro, ao crime de homicídio. O senador mineiro afirmou que, se o projeto fosse aprovado na Câmara, seria analisado por comissões e passaria pela avaliação da bancada feminina antes de ir ao plenário.

Ainda presidente do Senado, em junho do ano passado, Pacheco se irritou com a realização de um debate sobre o aborto que não contou com especialistas contrários ao projeto nem com a ampla participação de senadoras.

Se indicado para a vaga de Luís Roberto Barroso, Pacheco não votaria no mérito da ação sobre a legalização do aborto, uma vez que Barroso antecipou seu voto, favorável à descriminalização, antes de se aposentar. O senador, no entanto, poderia votar caso se confirme o provável cenário em que sejam apresentados embargos no julgamento.

Embora não seja o nome favorito de Lula para a vaga de Barroso, Pacheco segue sendo apoiado por um importante aliado político do presidente: Davi Alcolumbre.

Presidente do Senado, Alcolumbre vem defendendo que Rodrigo Pacheco teria ampla maioria entre os senadores, diferentemente de Jorge Messias.

Apesar de apontarem o posicionamento sobre o aborto como um “ponto fraco”, Pacheco continua sendo o nome mais palatável na oposição por não ser diretamente ligado a Lula, como Messias, e por ser considerado alguém que irá apagar incêndios entre o STF e o Congresso.