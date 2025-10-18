STF forma maioria contra decisão de Barroso sobre aborto
Um dos últimos atos do ministro antes da aposentadoria, liminar livra enfermeiros de possíveis punições por conduzirem abortos legais
Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram maioria para derrubar a liminar de Luís Roberto Barroso que autoriza enfermeiros e técnicos de enfermagem a auxiliar em casos legais de aborto no Brasil.
Gilmar Mendes foi o primeiro a se posicionar contra a medida, via plenário virtual, ainda na noite dessa sexta-feira (17/10). Cristiano Zanin, Flávio Dino, Kassio Nunes Marques, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli acompanharam a divergência, formando a maioria na Corte. Edson Fachin, Cármen Lúcia e Luiz Fux não se manifestaram.
Gilmar não entrou no mérito da liminar, mas entendeu que ela não seguiu os procedimentos jurídicos adequados. Para ele, com a “ausência de qualquer fato novo”, não há iminência de dano que justifique a ordem, de caráter cautelar.
Liminar de Barroso
Um dos últimos atos de Barroso antes da aposentadoria do STF, a liminar inclui os enfermeiros e técnicos de enfermagem em um artigo do Código Penal que já livra médicos de possíveis punições por conduzirem abortos nos casos previstos por lei - em casos de anencefalia fetal, risco de vida à gestante ou estupro.
No texto, o ex-ministro explica a preocupação: “Em um cenário de vazio assistencial, limitar o espectro de profissionais que podem atuar no cuidado dessas meninas e mulheres contribui para que seus direitos sejam violados”. Ele pontuou que existem 166 hospitais habilitados a realizar o aborto lícito, enquanto cerca de 16 mil meninas de 10 a 14 anos se tornam mães no Brasil todos os anos.
O aborto ainda foi tema do último voto de Barroso antes da aposentadoria. Em outro processo, ele se declarou a favor da autorização da interrupção da gravidez voluntária até a 12ª semana de gestação.