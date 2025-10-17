Duda se empolga com Kalil no PDT: 'Eu acredito que será presidente'

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) rasgou elogios ao ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil no ato de filiação dele ao PDT, na quarta-feira (15/10). A parlamentar mostrou grande otimismo com o futuro político do novo companheiro de partido.

Duda foi vereadora de BH durante o segundo mandato de Kalil como prefeito. Ela falou de forma emocionante sobre a gestão do novo pedetista na pandemia da COVID-19.

“Belo Horizonte foi referência internacional na política de combate à pandemia da COVID-19. O meu sogro, minha sogra, minha mãe e meu pai estão vivos por sua política. Isso faz a gente acreditar que a política é possível, a política dá certo, a política é o melhor caminho para transformar. Você é o exemplo vivo disso, Kalil”, disse.

A deputada agradeceu pessoalmente - “como cidadã” - pela gestão na pandemia e prometeu que votará em Kalil sempre que ele for candidato a um cargo no Executivo. “Porque tenho essa dívida e sei que muitos belo-horizontinos e mineiros têm essa dívida”, explica.

Kalil na presidência?

O ex-prefeito de Belo Horizonte é pré-candidato ao governo de Minas Gerais para as eleições de 2026. Duda afirmou que, além de ser eleito, Kalil fará uma gestão tão boa que será alçado à presidência do Brasil.

Torcedora do Corinthians, ela brincou sobre o mantra “eu acredito”, usado pela torcida do Atlético em momentos de desesperança, principalmente na campanha histórica do time no título da Copa Libertadores em 2013. Kalil foi presidente do clube entre 2008 e 2014, período áureo da história alvinegra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Não sou atleticana, mas lembro quando tinha o "eu acredito" no Independência. Vou dizer que eu acredito que você será, logo, logo, presidente do Brasil. Porque o seu governo em Minas vai ser referência para te colocar onde a política do trabalhismo tem que estar, que é na presidência”, completou.