Kalil nega briga com Lula: 'Não tenho nem tamanho para brigar com ele'

O pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil, negou nesta quarta-feira (15/10), durante evento de filiação ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), que tenha brigado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ex-presidente do Atlético foi o nome do petista na disputa eleitoral de 2022, quando foi derrotado por Zema. A relação entre eles ficou estremecida após o pleito. Apesar disso, Kalil negou briga com o petista, mas alfinetou o presidente.

"Eu fui convidado para um jantar de terceiro (na casa do ex-ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia, em fevereiro de 2024), mais um de uma penca. Não fui no jantar em que o Lula estava convidado também pelo dono da casa e inventaram que eu briguei com o Lula. Não tenho nem tamanho para brigar com ele, é o presidente da República e é o Lula", afirmou.

Contudo, Kalil alegou que Minas Gerais não será mais usada como "trampolim" para candidatos à presidência que depois não priorizam o estado. Lula já anunciou sua predileção pela candidatura do senador Rodrigo Pacheco na disputa eleitoral de 2026.

Prestigiaram a cerimônia o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, além do presidente mineiro Mário Heringer e da deputada federal mineira Duda Salabert. Políticos pedetistas baianos, gaúchos, maranhenses e de outros estados também deram boas-vindas ao mineiro.

Relação com Kassab

Alexandre Kalil afirmou que a relação com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, sigla à qual era filiado anteriormente, é ótima e que, assim como o presidente do PDT, Carlos Lupi, o político tem palavra.

"O primeiro cara que me ligou para me dar os parabéns, quando saiu a notícia da minha filiação no PDT, foi o Kassab. Eu gosto de gente decente", afirmou.

A desfiliação do ex-prefeito de Belo Horizonte ocorreu em meio a uma disputa partidária com o candidato à reeleição Fuad Noman, que foi vice de Kalil.

Os dois romperam e acabaram sendo "concorrentes" durante a eleição municipal de 2024. Kalil preferiu apoiar o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), que, curiosamente, também recebeu o apoio de Zema, seu adversário no pleito anterior. Tramonte recebeu 15,22% dos votos, ficando em terceiro no primeiro turno.

Fuad Noman, que foi reeleito em segundo turno, acabou morrendo poucas semanas após tomar posse por complicações de saúde que o acompanharam durante a disputa. O cargo de prefeito passou a ser ocupado por Álvaro Damião (União Brasil).