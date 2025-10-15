Lula faz piada sobre contato com Trump: 'Pintou uma indústria petroquímica'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exaltou nesta quarta-feira (15/10) a conversa que teve com o presidente americano Donald Trump, na semana passada. Disse também que eles devem ter novos contatos para tratar das questões econômicas e políticas entre os países.

O petista afirmou que, já no início da ligação, pediu para que a conversa não tivesse liturgia e que a conversa foi boa.

"Comecei a falar o que eu achei que deveria ser falado. Não pintou química, pintou uma indústria petroquímica", afirmou o presidente arrancando risos dos presentes em evento no Rio de Janeiro.

As conversas entre os governantes têm como objetivo tratar das taxas extras aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Lula solicitou que seja retirada a sobretaxa aos produtos nacionais e as medidas restritivas aplicadas a autoridades brasileiras, como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Trump também vem elogiando o brasileiro, classificado por ele como "bom homem". O presidente americano diz que, com a proximidade, os países vão começar a negociar.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está em Washington, capital dos EUA, e deve se reunir com o secretário de Estado, Marco Rubio, indicado por Trump como negociador.

Dia do Professor

O petista também aproveitou o Dia do Professor para afirmar que a categoria precisa pedir mais coisas ao governo federal.

"Tem que tirar proveito que eu sou presidente da República e pedir mais coisas. Nem tudo a gente vai poder atender, mas se não pedir, a gente pensa que vocês estão contentes", afirmou.

