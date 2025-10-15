Assine
overlay
Início Política
BRASIL-EUA

Lula faz piada sobre contato com Trump: 'Pintou uma indústria petroquímica'

Ministro das Relações Exteriores está nos Estados Unidos e deverá se encontrar com o Secretário de Estado americano para negociar

Publicidade
Carregando...
Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
15/10/2025 17:47 - atualizado em 15/10/2025 17:48

compartilhe

SIGA
x
Presidente Lula afirmou que a conversa com o presidente americano Donald Trump foi acima das expectativas
Presidente Lula afirmou que a conversa com o presidente americano Donald Trump foi acima das expectativas crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exaltou nesta quarta-feira (15/10) a conversa que teve com o presidente americano Donald Trump, na semana passada. Disse também que eles devem ter novos contatos para tratar das questões econômicas e políticas entre os países.

O petista afirmou que, já no início da ligação, pediu para que a conversa não tivesse liturgia e que a conversa foi boa.

Leia Mais

"Comecei a falar o que eu achei que deveria ser falado. Não pintou química, pintou uma indústria petroquímica", afirmou o presidente arrancando risos dos presentes em evento no Rio de Janeiro.

As conversas entre os governantes têm como objetivo tratar das taxas extras aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Lula solicitou que seja retirada a sobretaxa aos produtos nacionais e as medidas restritivas aplicadas a autoridades brasileiras, como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Trump também vem elogiando o brasileiro, classificado por ele como "bom homem". O presidente americano diz que, com a proximidade, os países vão começar a negociar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está em Washington, capital dos EUA, e deve se reunir com o secretário de Estado, Marco Rubio, indicado por Trump como negociador.

Dia do Professor

O petista também aproveitou o Dia do Professor para afirmar que a categoria precisa pedir mais coisas ao governo federal.

"Tem que tirar proveito que eu sou presidente da República e pedir mais coisas. Nem tudo a gente vai poder atender, mas se não pedir, a gente pensa que vocês estão contentes", afirmou.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay