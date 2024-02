Primeira-dama Janja da Silva e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram jantar na casa do ex-ministro do Turismo Walfrido dos Mares Guia

Em Belo Horizonte para anunciar investimentos em Minas Gerais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outras autoridades jantaram na noite desta quarta-feira (7/2) na casa de Walfrido dos Mares Guia, ex-ministro do Turismo e das Relações Institucionais durante os dois primeiros mandatos do petista, no bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul.

Estiveram no evento a primeira-dama Janja da Silva; os ministros Rui Costa (Casa Civil), Camilo Santana (Educação) e Márcio Macedo (Secretaria-Geral); e a cantora Teresa Cristina.

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) foi convidado tanto pelo governo federal quanto pelo anfitrião, mas decidiu não ir à reunião. A presença de Kalil, candidato derrotado ao governo de Minas Gerais em 2022, era dada como certa por alguns, mas o empresário não deu explicação à recusa.

O responsável pelo banquete foi o buffet Pichita Lana, que serviu filé, peixe, salada e um ravióli recheado de pera e gorgonzola.

Na saída do jantar, nenhuma das autoridades falou com a imprensa.

Walfrido é um dos sócios fundadores do grupo Cogna Educacional, responsável pelas Faculdades Pitágoras e com forte atuação na área de educação à distância. Ele também foi vice-governador de Minas Gerais de 1995 a 1999, na gestão de Eduardo Azeredo (PSDB).

Nesta quinta (8/2), em Belo Horizonte, Lula participa de um evento no Minascentro, pela manhã, no qual deve anunciar investimentos para o estado. É esperada a presença do governador de Minas, Romeu Zema (Novo), no que pode ser o primeiro encontro público dos dois.

Samba e Orquestra

Um dos grandes nomes do samba carioca, a cantora Teresa Cristina está em Belo Horizonte para participar de uma apresentação da Orquestra Sinfônica e Coral Lírico de Minas em homenagem a Toninho Geraes. O evento será nesta quinta-feira (8/2), às 20h, no Palácio das Artes.

Teresa Cristina costuma declarar reiteradamente seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a pandemia de COVID-19, o petista chegou a acompanhar uma live da cantora.

Na posse de Lula, em 2023, ela fez um show na Esplanada dos Ministérios, no Festival do Futuro. Na ocasião, ao cantar a música "Malandro", famosa na voz de Elza Soares, a sambista provocou o candidato derrotado Jair Bolsonaro (PL)