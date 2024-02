Carlos Marcelo, Igor Passarini e Rafael Bernardes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes bolsonaristas atacaram e destruíram a Praça dos Três Poderes, em Brasília. Lula está em Belo Horizonte e concedeu entrevista exclusiva ao jornal Estado de Minas e ao Portal UAI nesta quarta-feira (7/2). O chefe do Executivo criticou a postura de Jair Bolsonaro durante os eventos e o chamou de “aprendiz de ditador”.

Para Lula, o ataque na capital federal foi o ápice de uma “onda de insanidade” que começou com a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. "(O 8 de janeiro) ficará para a história como o ponto máximo de uma onda de insanidade e ódio que varreu o país durante quatro anos. Será lembrado como a tentativa frustrada de destruir nossa democracia e perpetuar no poder um aprendiz de ditador”, disse o presidente ao Estado de Minas.

Apesar dos ataques à democracia, Lula garantiu que a estrutura do governo se mantém intacta e espera que tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro sirva de lição para o futuro do Brasil. “Será também lembrado como o momento em que as instituições e os setores progressistas se uniram em defesa da democracia. Estará nos livros de história que, no final da tentativa de golpe, as instituições e a própria democracia saíram ainda mais fortes”, completou o presidente.

Lula chegou a Belo Horizonte na tarde desta quarta. Na quinta (8/2), o mandatário da República e o governador Romeu Zema (Novo) devem estar juntos pela primeira vez em um evento do governo federal, quando o petista deverá anunciar investimentos para o estado.

O encontro entre Lula e Zema marca a terceira vez em uma semana que o presidente estará junto com um governador de oposição. Na última sexta-feira (2/2), o petista esteve com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em um evento em que anunciou a construção de um túnel ligando as cidades de Santos e Guarujá. Nessa terça (6/2), se reuniu com Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, que elogiou Lula e disse que as eleições “definitivamente acabaram”.

O grupo de governadores esteve alinhado a Jair Bolsonaro (PL) e fez campanha para o ex-presidente durante as eleições de 2022. No entanto, os acenos do Palácio do Planalto aos opositores viraram uma marca da gestão Lula neste terceiro mandato.

Apesar da possível presença no evento desta quinta, que acontece no Minascentro, Zema também pediu uma reunião privada com Lula. Entre as pautas que o governador quer tratar com o presidente, estão a dívida de Minas Gerais com a União, avaliada em R$ 160 milhões; a repactuação do acordo de Mariana; e intervenções na BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares.