Kalil sobre estudo: ''Somos referência nacional na gestão da pandemia''

Alexandre Kalil ( PSD) usou as redes sociais nesta sexta-feira (15/10) para destacar coronavírus. O prefeitoPSD) usou as redes sociais nesta sexta-feira (15/10) para destacar o estudo do Imperial College, universidade londrina de excelência mundial na produção científica, que apontou Belo Horizonte como a capital com menor mortalidade entre pacientes internados em hospitais com o novo

Parabéns população de Belo Horizonte. Somos a referência nacional na gestão da pandemia para o Imperial College de Londres. Se todas as 14 capitais do estudo tivessem a mesma taxa de mortalidade de BH, 328 mil mortes teriam sido evitadas. https://t.co/bFIweQAiXo %u2014 Alexandre Kalil (@alexandrekalil) October 15, 2021

"Parabéns população de Belo Horizonte. Somos a referência nacional na gestão da pandemia para o Imperial College de Londres. Se todas as 14 capitais do estudo tivessem a mesma taxa de mortalidade de BH, 328 mil mortes teriam sido evitadas", escreveu o prefeito daem seu perfil no Twitter.





Conforme o estudo, o alívio de 55% no número de vítimas para os 602.099 óbitos já alcançados nesta sexta-feira (15/10), foi calculado com base na sobrevivência hospitalar ao vírus na capital mineira.









Ainda de acordo com o trabalho científico, entre as 14 capitais brasileiras estudadas (veja a tabela), entre 20 de janeiro de 2020 e 26 de julho de 2021, Belo Horizonte é a que teve o menor percentual de mortes, com 7.842 (18%) óbitos entre os 43.763 pacientes internados.





O trabalho é intitulado "Fatores que conduzem a grandes flutuações espaciais e temporais nas taxas de letalidade do COVID-19 em hospitais brasileiros" e é assinado por especialistas ligados a instituições brasileiras, inglesas, norte-americanas, espanholas, belgas e dinamarquesas.





