Diretor da Codemge defende sigilo sobre contratos: ‘Proteção do patrimônio’

Representante de controladora da Codemig afirma que o sigilo de documentos é medida para resguardar o Estado em meio às negociações de renovação de contrato

SP
Sílvia Pires
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
16/10/2025 21:06

Governo Romeu Zema colocou sigilo de 15 anos para documento que avalia valor da Codemig
Governo Romeu Zema colocou sigilo de 15 anos para documento que avalia valor da Codemig crédito: Daniel Protzner/ALMG

A decisão do governo de Minas Gerais de colocar sigilo em documentos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) é defendida como medida estratégica para a renovação do contrato da estatal com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), responsável pela exploração do nióbio em Araxá, no Alto Paranaíba.

Na terça-feira (7/10), 13 documentos que envolvem pareceres jurídicos, notas técnicas, avaliações econômicas e relatórios financeiros da Codemig foram colocados sob sigilo por 15 anos, o que levantou suspeitas. Em entrevista ao Estado de Minas, Helger Marra Lopes, diretor de Administração e Finanças da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), controladora da Codemig, disse que a decisão é, antes de tudo, uma estratégia de defesa do Estado.

“Estamos em um momento de negociação comercial e, nesse contexto, é fundamental não explicitar números, informações ou estratégias. Se isso for exposto, a outra parte passa a ter acesso completo ao que temos, o que pode prejudicar o lado negocial do Estado de Minas Gerais”, afirma.

O argumento de Lopes é que, embora o acordo atual vença apenas em 2032, a renovação é uma forma de valorizar a companhia e garantir o abatimento mínimo da dívida de Minas na adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Parte da estratégia do estado é amortizar logo de cara 20% do estoque, estimado em R$ 172 bilhões, para garantir juros mais baixos.

“Nós recebemos uma orientação do governo de Minas para avançar na negociação com a CBMM justamente por causa do momento em que o Estado se encontra, dentro da discussão do Propag. A renovação desse contrato é essencial porque influencia diretamente o valor do ativo. Uma empresa com um contrato de sete anos tem um valor. Mas, se esse mesmo contrato for ampliado por 10 ou 20 anos, o valor da empresa naturalmente aumenta”, explica.

A transferência de controle da companhia, que administra reservas de nióbio, lítio e terras raras, já foi inclusive autorizada pela Assembleia Legislativa.

Mas, segundo Helger Marra, o cálculo do valor de mercado da companhia ainda não está fechado. “A gente ainda não tem o cálculo de valor da empresa. Nesse momento, a gente tem feito projeções, que é muito importante diante dessa renegociação. Quando a gente está pensando no valor do ativo, é muito importante que a gente tenha confiança de que vai ter receita por um longo prazo. Então não tem como ter o valor fechado ainda, porque ele depende de saber por quantos anos vamos ter essa receita”, diz.

Deputados da oposição acreditam que a Codemig, sozinha, seria suficiente para cobrir a parcela exigida para adesão ao Propag, o que dispensaria a inclusão de outras empresas estatais em eventuais negociações. Agora, com a imposição de sigilo aos documentos da companhia, a oposição acredita haver uma tentativa de encobrir o real valor da estatal e evitar questionamentos sobre a condução da agenda de privatizações do governador Romeu Zema (Novo).

Helger Marra reconhece a sensibilidade do tema, mas diz que o sigilo não impede a fiscalização. Segundo ele, os documentos são compartilhados “à medida que são concluídos” com órgãos de controle como o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). “Nosso objetivo é proteger o patrimônio dos mineiros. Este ativo pertence a eles”, disse.

Sem o fechamento da renovação do contrato, o diretor da Codemge trata a tentativa de precificar a companhia como mera “especulação”. “Só teremos condições de fazer uma avaliação segura depois que a renegociação estiver definida. Antes disso, não há como calcular o valor exato da empresa.  A gente precisa ter um número mais confiável. Neste momento não há”, afirma.

Ele ainda diz que o sigilo não é definitivo e garante que, tão logo as negociações sejam concluídas, o novo contrato será tornado público. “Se houver uma renovação, o contrato se torna público imediatamente. Daremos publicidade a todas as condições, anexos e cláusulas”, afirma. No entanto, ainda não há previsão de datas. “Como toda negociação, isso demanda tempo e maturação. Só é possível definir prazos quando todos os pontos já estiverem discutidos”, afirma o diretor da Codemge.

Histórico de controvérsias 

A Codemig é detentora dos direitos de exploração de nióbio em Minas Gerais e mantém, desde 1972, uma parceria com a CBMM, empresa privada que atua no mesmo segmento. O primeiro contrato foi firmado por 30 anos e renovado por mais três décadas em 2002, garantindo à estatal participação nos lucros e na produção das minas de Araxá. 

A parceria, entretanto, é acompanhada de controvérsias. Em 2023, o ex-presidente da Codemig, Marco Antônio Castello Branco, apresentou à Assembleia Legislativa um relatório apontando divergências na produção de minério. Segundo o documento, teriam sido extraídas 103 mil toneladas a mais do que o previsto, o que poderia indicar desequilíbrio na divisão dos lucros.

A denúncia levou o caso ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), que propôs uma conciliação entre as partes. Em julho deste ano, a Codemig informou que a questão foi analisada pelo Ministério Público e estaria superada. No entanto, o TCE manteve aberto o processo para manifestações sobre a conciliação, o que demonstra que o tema segue sob observação.

Papel da Goldman Sachs

Entre os documentos classificados como sigilosos estão os que tratam da atuação da Goldman Sachs, contratada para assessorar financeiramente a Codemig. O envolvimento da instituição levantou dúvidas sobre a natureza e o alcance do contrato.

Ao EM, Helger Marra disse que a instituição atua como assessor financeiro na renovação com a CBMM, mas não descarta uma eventual avaliação de mercado para a futura negociação de federalização da companhia. Na terça-feira, um decreto federal permitiu a contratação de auditorias independentes para os estados avaliarem o valor de seus ativos, prerrogativa que antes cabia exclusivamente ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

“A Goldman Sachs é um banco de nível internacional, muito reconhecido por esse serviço de assessoria financeira. A nossa contratação foi exatamente para que eles sejam o nosso assessor financeiro, tanto nesse momento agora de eventual renegociação, quanto também, caso a gente passe para o segundo momento, que é da federalização, a negociação com o governo federal. Eles nos ajudam a avaliar o novo contrato, analisar cláusulas e verificar se ele é mais vantajoso do que o atual”, explica.

