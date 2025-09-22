Assine
DÍVIDA BILIONÁRIA

Zema diz que federalização da Codemig trará ‘saldo positivo’ para Minas

Governador mineiro disse que federalização da estatal trará mais recursos para o Governo de Minas e, consequentemente, investimentos para a população

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política.
22/09/2025 11:43

Zema diz que federalização da Codemig trará ‘saldo positivo’ para Minas
Zema diz que federalização da Codemig trará ‘saldo positivo’ para Minas crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse na manhã desta segunda-feira (22/9), que a federalização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) será positiva economicamente para o estado. Zema ressaltou que a proposta de federalização trata de algumas ações da estatal, não sua totalidade.

“Nós estamos falando de parte das ações que o Estado tem, não sua totalidade. E, com isso, nós vamos ter um Estado mais viável. A partir do momento que nós quitarmos a dívida, a taxa de juros cair [da dívida], aquilo que o Estado vai economizar em termos de serviço da dívida é um valor muito superior àquilo que ele recebia de dividendo referente a essa participação. Ou seja, vai ter mais recursos para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a recuperação das estradas. Então a adesão ao Propag vai fazer com que esses benefícios sejam revestidos para o dinheiro. Quando você troca um ativo por algo melhor, é o que acontece”, disse o governador em conversa com a imprensa durante evento do setor mineral, realizado em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que reuniu lideranças e especialistas da área.

A federalização da Codemig integra o conjunto de medidas necessárias para que Minas Gerais avance nas tratativas de adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), do governo federal. A proposta permite zerar os juros reais cobrados sobre as dívidas dos entes federados com a União, limitando a correção apenas ao IPCA, índice oficial da inflação. O programa reduz os atuais juros de 4% para até zero, a depender das contrapartidas assumidas pelos estados.

Atualmente, a dívida de Minas Gerais com a União é estimada em R$ 170 bilhões. A federalização já foi aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e sancionada pelo Governo de Minas Gerais. A medida é essencial para que o Estado consiga atingir o patamar de 20% de amortização da dívida.

Tópicos relacionados:

almg codemig divida propag zema

