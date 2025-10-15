Presidente do PDT mineiro diz que Nikolas seria 'destroçado' por Kalil

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

Durante a cerimônia na noite desta quarta-feira (15/10) que filiou o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), o presidente da legenda em Minas Gerais, o deputado federal Mário Heringer, alegou que não acredita que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) vá concorrer ao governo de Minas Gerais em 2026 contra o novo correligionário.

Uma pesquisa realizada pelo Paraná Pesquisa em abril deste ano apontou que o deputado bolsonarista lidera a disputa com 39,4% das intenções de voto, contra 20% de Kalil.

"Não acredito que a pessoa que está em primeiro lugar (nas pesquisas) vá disputar a eleição. Ele próprio sabe que, se for disputar uma eleição com Kalil, será destroçado pela competência", afirmou Heringer.

Durante a pandemia, Nikolas Ferreira foi um dos principais críticos à gestão sanitária de Alexandre Kalil na prefeitura de Belo Horizonte. O bolsonarista criticou a defesa do fechamento do comércio e das medidas de isolamento.

Entre os candidatos cotados para a disputa eleitoral no pleito de 2026 estão, além de Kalil e Nikolas, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos); o senador Rodrigo Pacheco (PSD), candidato preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); e o vice-governador Mateus Simões (PSD). Com a recente filiação de Simões, Pacheco deve buscar outro partido para concorrer.