Alcolumbre garantiu que anistia não avança no Senado, diz líder do PT

Segundo Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, texto previsto para ser votado na Câmara é de uma anistia ampla e irrestrita, que beneficiaria Jair Bolsonaro

Bruna Lima
Repórter
03/09/2025 12:10

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, afirmou nesta quarta-feira, 3, que Davi Alcolumbre garantiu que a anistia não passará no Senado.

Na terça-feira, 2, após uma série de negociações envolvendo Tarcísio Freitas, Hugo Motta mostrou uma mudança de postura sobre o projeto da anistia. Na reunião de líderes, Motta mostrou abertura a pautar o projeto após o fim do julgamento do STF sobre a tentativa de golpe.

A coluna apurou que a postura de Davi Alcolumbre contra a anistia se dá devido a acordos internos com o Palácio do Planalto para que os nomes indicados por ele não desembarquem do governo. O União Brasil, partido de Alcolumbre, anunciou nesta terça que irá sair do governo Lula, assim como o PP.

Lindbergh afirmou que o texto previsto para ser votado na Câmara é de uma anistia ampla e irrestrita, ou seja, caso Jair Bolsonaro seja condenado, o projeto poderia livrá-lo.

O líder do PT pontuou que o PL já tem apoio da maioria dos partidos, incluindo o PSD, que não havia manifestado total apoio. O deputado considera que o embarque do PSD se deu devido à relação de Tarcísio com Gilberto Kassab, presidente da sigla e secretário de Governo e Relações Institucionais do governo paulista.

