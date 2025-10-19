Ao deixar o Supremo, Barroso desengaveta a descriminalização do aborto

Prêmio Nobel de Literatura de 2022, recebido aos 82 anos, a escritora francesa Annie Ernaux tinha 23 anos, em 1963, quando engravidou de um relacionamento sem expectativas. Jovem universitária, sua vida virou de ponta-cabeça. Sem contar para a família, que vivia no interior da França, tomou a dramática decisão de fazer um aborto. Seu livro “O acontecimento” (Fósforo Editora), relata sua difícil e solitária trajetória em busca de um aborto, que era ilegal na França.

Annie Ernaux levou 30 anos para relatar essa história. “Faz uma semana que comecei esta narrativa, sem nenhuma certeza de continuá-la. Só queria testar meu desejo de escrever sobre isso”, registrou em seu diário. “Se eu não relatar essa experiência até o fim, estarei contribuindo para obscurecer a realidade das mulheres e me acomodando do lado da dominação masculina do mundo”. Houve violência médica e julgamento moral por sua decisão.

A questão do aborto não é fácil para ninguém, seja como drama humano, seja como matéria jurídico-política. Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), às vésperas de deixar a Corte, o ministro Luís Roberto Barroso levou dois anos para solicitar o julgamento extraordinário de uma ação do PSOL de 2017, que pede a descriminalização do aborto com até 12 semanas de gravidez. O julgamento foi iniciado em 2023, com o voto favorável da ministra Rosa Weber, no seu último dia na presidência da Corte.

Barroso pedira destaque para a votação, o que paralisou o julgamento, somente retomado na última sexta-feira, quando solicitou que fosse retomado no plenário virtual, ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin. Foram 104 semanas de espera: “A interrupção da gestação deve ser tratada como uma questão de saúde pública, não de direito penal”, afirmou Barroso, ao acompanhar o voto de Weber.

“A discussão real não está em ser contra ou a favor do aborto. É definir se a mulher que passa por esse infortúnio deve ser presa”, disse ainda. Logo após o voto de Barroso, Gilmar Mendes pediu destaque ao julgamento virtual. Com isso, a discussão será retomada nas sessões presenciais. Por ora, está 2 x 0. O julgamento teve origem em ação protocolada pelo PSOL, em 2017, que questionava a criminalização com base nos artigos 124 e 126 do Código Penal de 1940.

Segredo de família

O julgamento combina saúde pública, legislação restritiva e divisão de opiniões na sociedade. É rara a família que não tenha passado por esse trauma. O aborto substituiu a virgindade como tabu no ideário familiar cristão, mesmo assim, é praticado quando necessário e mantido em segredo. O Código Penal de 1940 considera o aborto um crime, com exceção das seguintes situações: gravidez resultante de estupro; risco de morte para a gestante; e anencefalia fetal.

Entretanto, o acesso ao aborto legal é dificultado por fatores religiosos e falhas na rede de apoio. E há risco de retrocessos na legislação, por causa da composição conservadora do Congresso. O PL 1904/24, em tramitação na Câmara, por exemplo, propôs equiparar o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, mesmo em casos de estupro. Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa proibir o aborto em qualquer situação, incluindo as atualmente permitidas, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado em 2024.

É um descolamento da vida real. Apesar da criminalização, o aborto inseguro é uma realidade no Brasil e um problema de saúde pública, sendo um dos maiores causadores de mortes maternas. O número de abortos legais realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aumentou 71% entre 2018 e 2023, com o crescimento do acesso em casos de estupro. Em maio de 2025, porém, apenas 1,1% das meninas-mães tiveram acesso aos serviços de aborto legal para meninas vítimas de violência.

A Pesquisa Nacional de Aborto (PNA) de 2021 mostrou que uma em cada sete mulheres, com idade próxima aos 40 anos, já fez pelo menos um aborto no Brasil. O levantamento foi realizado em novembro de 2021, ouviu 2 mil mulheres em 125 municípios. Mais da metade (52%) do total de mulheres que abortaram tinha 19 anos de idade ou menos, quando fez seu primeiro aborto.

Desse contingente (abaixo de 19 anos), 46% eram adolescentes entre 16 e 19 anos, e 6% meninas entre 12 e 14 anos. Pela legislação, praticar sexo ou atos libidinosos com menor de 14 anos é considerado crime de estupro de vulnerável, mesmo havendo consentimento da criança, sob pena de prisão de oito a 15 anos.

Em 2021, 21% das mulheres que abortaram realizaram um segundo procedimento, chamado aborto de repetição. Entre elas, estão predominantemente as mulheres negras. Parte das entrevistadas (39%) usou medicamento para interromper a gestação; 43% das mulheres foram hospitalizadas para finalizar o aborto. O uso de misoprostal, cuja venda é restrita, reduziu os casos de mortalidade nos abortos induzidos.

A opinião pública brasileira sobre o aborto é dividida e complexa. Pesquisas de 2023 e 2025 mostraram que a maioria dos brasileiros é contra a legalização do aborto de forma geral, mas favorável nas situações previstas em lei, como estupro. Pesquisa da Quaest, de dezembro de 2023, indicou que, embora a maioria seja contra a legalização, 84% dos brasileiros não desejam que mulheres que abortam sejam presas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.