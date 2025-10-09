Emocionado, Barroso anuncia saída antecipada do STF

O ministro Luís Roberto Barroso colocou um ponto um ponto final nas especulações sobre sua saída antecipada do STF. Emocionado, no final da sessão de julgamentos do plenário, ele anunciou que deixa a corte. A decisão abre caminho para o presidente Lula indicar mais um integrante para o Supremo antes do final de seu terceiro mandato, fato que não estava previsto antes da confirmação da aposentadoria do ministro.

Barroso deixou a presidência do STF na semana passada, quando passou o cargo para o ministro Edson Fachin. Depois de mais de doze anos sob o manto da toga, há algum tempo demonstra interesse em antecipar a aposentadoria. Em maio, o PlatôBR mostrou que o Palácio do Planalto havia recebido sinais da saída do ministro.