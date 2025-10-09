Assine
overlay
Início PlatôBr

Emocionado, Barroso anuncia saída antecipada do STF

Ministro ouviu de colegas pedidos para permanecer na corte em almoço oferecido por Fachin um dia antes. "É hora de seguir outros rumos", disse no discurso de despedida

Publicidade
Carregando...
Ricardo Brandt
Ricardo Brandt
Repórter
09/10/2025 18:12

compartilhe

SIGA
x
Emocionado, Barroso anuncia saída antecipada do STF
Emocionado, Barroso anuncia saída antecipada do STF crédito: Platobr Politica

O ministro Luís Roberto Barroso colocou um ponto um ponto final nas especulações sobre sua saída antecipada do STF. Emocionado, no final da sessão de julgamentos do plenário, ele anunciou que deixa a corte. A decisão abre caminho para o presidente Lula indicar mais um integrante para o Supremo antes do final de seu terceiro mandato, fato que não estava previsto antes da confirmação da aposentadoria do ministro.

Barroso deixou a presidência do STF na semana passada, quando passou o cargo para o ministro Edson Fachin. Depois de mais de doze anos sob o manto da toga, há algum tempo demonstra interesse em antecipar a aposentadoria. Em maio, o PlatôBR mostrou que o Palácio do Planalto havia recebido sinais da saída do ministro.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay