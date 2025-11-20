Planalto ainda não está seguro de que tem os votos para aprovar Messias

Emissários do Palácio do Planalto passaram os últimos dias falando com senadores para medir as chances de aprovação do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal). E o resultado não foi dos mais animadores. Até esta quarta-feira, 19, auxiliares do presidente Lula admitiam que ainda não tinham segurança de que o governo tem o número necessário de votos.

Esses mesmos auxiliares do presidente dizem que que a falta de apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ao nome de Messias ainda é empecilho para a adesão de outros parlamentares. São necessários 41 votos para a aprovação de quem for indicado para a vaga, aberta com a aposentadoria antecipada do ex-ministro Luis Roberto Barroso.

Alcolumbre vinha fazendo uma campanha franca para que o indicado de Lula fosse o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Só que o presidente se reuniu na última segunda-feira, 17, com o senador mineiro e comunicou a ele que escolheria outro nome para o posto. Lula reiterou a Pacheco o desejo de vê-lo candidato ao governo de Minas.

O senador reforçou que não pretende disputar as eleições – e que deve encerrar a vida pública ao final de seu atual mandato. A estratégia no Planalto, afirmam auxiliares de Lula, é insistir na tentativa de convencê-lo a disputar a eleição para governador.

O governo quer evitar uma tensão maior com Alcolumbre para não criar problemas que possam afetar a montagem de chapas estaduais para 2026. Uma alternativa cogitada é que Lula possa conversar com o presidente do Senado sobre o assunto para apaziguar os ânimos. Diante da insistência de Alcolumbre em favor do nome de Pacheco para o STF, porém, o presidente não quer passar uma mensagem de fraqueza, disseram seus interlocutores, já que a prerrogativa de indicar os nomes para o STF é dele.